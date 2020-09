“Les règles de l’amitié” un roman graphique féministe

Il n’est jamais trop tôt pour parler des menstruations. Et en parler de manière féministe, du point de vue des lycéennes, c’est encore mieux ! C’est ce que propose le roman graphique “Les règles de l’amitié” de Lily Williams, illustré par Karen Schneemann.

Résumé

Pour Abby, Brit, Christine et Sasha, la coupe est pleine. Le lycée de Hazelton est toujours à sec. De tampons, de serviettes. D’adultes qui les écoutent, aussi.

Remontées contre une administration qui fait passer le football avant la santé de ses élèves, elles veulent changer tout ça, ensemble. Mais la tâche n’est guère aisée, surtout entre les maths, le sport et les amours ! Heureusement, elles sont complices et tentent de se soutenir même quand elles ne sont pas d’accord. Les quatre amies vont devoir apprendre à coopérer afin de donner le meilleur.

Mais comment faire entendre sa voix quand tout le monde s’en tamponne ?

À propos du livre

La rentrée littéraire sera féministe ou ne sera pas chez Jungle. Paru il y a quelques semaines, le roman graphique “Les règles de l’amitié” met les menstruations à l’honneur. Et cela, dans le but de montrer qu’il est essentiel de rendre accessible les protections menstruelles aux jeunes femmes, entre autres. Notamment dans le lycée de Abby, Britt, Christine et Sacha, équipé de distributeurs de tampons et serviettes… toujours vides !

Engagé, féministe, ce roman graphique n’aborde pas seulement les règles et les protections périodiques, mais également la solitude, l’amitié, la découverte de soi, le militantisme, l’intégration, etc. Tous ces sujets sont abordés très justement, sans jugement, sans moralisation, et de manière très réaliste. Finalement, durant un peu plus de 300 pages, on accompagne ce groupe d’amies pendant toute leur année scolaire. On s’attache à elles, à ce qu’elles vivent, et ce pour quoi elles se battent.

Mon avis

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre avec “Les règles de l’amitié”, et je suis vraiment contente de ce que j’ai pu découvrir. Les lectures féministes, orientées jeunesse en plus, c’est un GRAND oui pour moi. Encore plus quand c’est écrit avec justesse. J’ai vraiment adoré accompagner ce groupe d’amies qui est d’ailleurs très représentatif de la réalité humaine : diversité de culture, diversité de corps, diversité d’orientation sexuelle, etc. C’est vraiment agréable de voir évoluer cette représentation dans la littérature, ce qui permet à tout le monde de pouvoir s’identifier.