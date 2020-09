Mélissa & Doug : Des jouets en bois éducatifs très originaux

Mélissa & Doug est une marque que j’ai découvert récemment en flânant dans le rayon des jouets chez Nature & Découvertes. J’ai été agréablement surprise par l’originalité des puzzles qu’elle propose. Sans oublier le choix pertinent des thèmes, une façon judicieuse d’éveiller la curiosité des plus petits.

J’ai de suite été séduite par la singularité des jouets en bois Mélissa & Doug. Les thèmes sont différents de ce que l’on a l’habitude de voir dans le commerce. Ils sont ludiques, et participent à apprendre aux enfants les gestes simples de la vie quotidienne, comme s’habiller, ouvrir les portes, apprendre l’heure. Des jouets intuitifs et amusants aux looks colorés qui attirent l’œil des tout-petits. Ils sont conseillés aux enfants à partir de l’âge de 3 ans.

Zoom sur deux modèles de puzzles en bois

Les puzzles que j’ai pu découvrir sont très sympas. : « Apprendre, boutonner, lacer, fermer » et « La planche à verrous ».

Il s’agit d’une planche d’aptitude de base en format XXL. Une taille appréciable pour les enfants, car plus facile à manier avec leurs petites mains. La planche consiste à familiariser le petit au fait de s’habiller. Il pourra ouvrir et fermer les boutons de la veste de l’ourson. Mais aussi s’habituer à toute autre forme d’ouverture : fermetures éclairs, pressions, scratchs ou encore lacets. La planche est colorée, les matières se mélangent. Chaque partie représente une pièce du puzzle à reconstituer. Bref, ils vont apprendre des choses essentielles grâce au jeu.

Le puzzle « La planche à verrous »

Quand je vous dis que Mélissa & Doug sait surprendre avec ses jouets. Celui-ci m’a semblé encore plus original que le premier, bien que je l’aie trouvé un peu étrange au début. Il s’agit d’une planche remplie de différents verrous à reconstituer. Soit, apprendre comment ouvrir et fermer les portes via différentes options. Cela va solliciter la concentration de l’enfant, puisqu’il va devoir s’appliquer, et retenir également. Enfin, il pourra s’entraîner à ouvrir portes et fenêtres, à la découverte de compagnons rigolos : chien, chat, grenouille, lapin, poisson…

