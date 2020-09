Cherche et tremble – La forêt enchantée est un nouvel album d’Aurore Damant, paru aux éditions Langue au chat, fin août 2020. Un livre animé, pour les jeunes lecteurs, qui invite à observer, à retrouver et à soulever des volets et fenêtres, pour retrouver des personnages ou autres créatures…

C’est au bord d’un étang que débute l’aventure, pour les jeunes lecteurs, qui sont interpellés par un chien violet. Il demande de chercher et de trembler, en découvrant trois nains maléfiques. Aussi, son chien Mirzos est à retrouver… La double page présente une grande et belle illustration, une forêt mystérieuse et inquiétante, dans laquelle des volets et fenêtres sont dissimulés et sont à ouvrir, pour retrouver les trois personnages demandés. Puis, c’est au creux d’un arbre au visage terrifiant, que le chien violet continue sa recherche et demandant aux enfants de découvrir où se trouvent trois rongeurs enragés.

Ainsi de suite, à chaque double page, une grande illustration est à découvrir, dans laquelle se trouve le chien violet qui interpelle les jeunes lecteurs. Les enfants doivent donc affiner leur sens de l’observation pour retrouver à chaque fois deux, trois, quatre ou cinq personnages effrayants, cachés derrière des volets. Le chien Mirzos est également à retrouver à chaque grande scène. Les planches présentent de magnifiques décors et cachent bien des surprises derrière les flaps ! Le jeu de cherche et trouve est plaisant, amusant, avec le dessin plutôt rond, agréable, parfois drôle et surtout joliment coloré, offrant un univers particulier. Quelques frayeurs et créatures sont à découvrir, dans ce livre qui permet aussi d’affronter les phobies des jeunes lecteurs. La lecture est simple, très courte et répétitive, adaptée aux plus jeunes enfants.

Cherche et tremble – La forêt enchantée est un bel ouvrage, un livre animé, paru aux éditions Langue au chat, qui propose de s’amuser de ses frayeurs en recherchant, dans un univers beau et mystérieux, des créatures de toutes sortes.