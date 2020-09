Orcs & Gobelins, tome 9, Silence

Silence est le neuvième tome de la série fantastique Orcs & Gobelins, de la saga des Terres d’Arran. Une nouvelle bande dessinée d’Olivier Peru et Stéphane Créty, parue aux éditions Soleil, en août 2020, qui dévoile l’histoire d’un orc, un des plus grands guerriers des Terres d’Arran.

Dans les ruines d’un château, quelques orcs se retrouvent autour d’un feu. L’un d’eux affirme que les champs de bataille font d’eux des guerriers, et donnent ainsi un sens à leurs foutues existences… Mais il affirme également qu’ils ne peuvent pas se saigner le cul toute une vie sous l’emprise du chaos et de la guerre. C’est plutôt couillon que les orcs glorifient leurs adversaires plutôt que leurs ancêtres. Aussi, aucun autre peuple n’honore le sang versé comme eux. Alors, un père rappelle à son fils que c’est cela être un orc ! Des idées germent dans la tête du jeune orc, que le père n’arrive pas à comprendre. Mais la conversation s’apaise lorsque le grand-père prend la parole, rappelant la nature profonde de leur peuple et les siècles de tradition qui les ont façonnés. Les paroles continuent, mais bientôt le vieil orc se retrouve seul, un vieux gobelin vient à sa rencontre…

Yudoorm vit des fantômes, ceux de son fils et de ses deux-petits fils. Il est à la tête d’une troupe d’orcs et de gobelins, pour un ultime combat. Il vieillit, et il n’aime pas ça, car c’est comme une plaie ouverte, impossible à suturer, qui saigne sans relâche, par laquelle le temps s’échappe. Mais le vieil orc tient bon, malgré toutes ses douleurs, grâce notamment aux potions de son vieil ami, le gobelin Freill. Une dernière bataille à mener le tient encore debout, pour venger les siens. La bande dessinée est encore une fois une réussite, avec un scénario bien travaillé, qui laisse, petit à petit, les choses s’entrevoir, pour découvrir la vérité. Une légende est à découvrir, mais aussi une histoire de famille, de vengeance et de dieu, un ensemble qui s’entremêle parfaitement, pour un récit tout à fait captivant, offrant aussi son lot d’action et de combats épiques. Le dessin est également toujours aussi saisissant et beau, avec un trait fin, fluide et travaillé, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Silence est le neuvième tome de la série Orcs & Gobelins, des éditions Soleil, qui présente l’histoire d’un vieil orc, devenu une légende, autrefois un des plus grands guerriers des Terres d’Arran, qui se relève pour un dernier combat, aussi stratège que sanglant…