TEST de la rédac – TERRAGAME à Corbeil Essonnes

TERRAGAME

Parc d’hyper-réalité virtuelle

à Corbeil-Essonnes 91

L’hyper-réalité virtuelle : une expérience nouvelle qui bluffe vos 5 sens. Mélange d’action, d’interaction, le tout en réalité virtuelle sur un immense terrain de jeu (bien réel celui-là). Une expérience unique au monde à venir tester d’urgence en région parisienne.

En ces temps difficiles de restriction sociale, vous recherchez une activité originale à faire en famille ou entre amis ? Bingo ! C’est chez Terragame qu’il faut vous rendre.

Le lieu

Situé à 30 km dans le sud de la Capitale, Terragame est facilement accessible par les grands axes. Il est

important de noter que le parc Terragame se trouve dans un centre commercial, vous n’aurez donc aucun souci pour trouver une place de stationnement . Les locaux sont carrément immenses. Terragame est réellement le plus grand espace mondial d’hyper-réalité virtuelle au monde, contrairement à tous les autres centres qui prétendent à ce titre. L’accueil est y chaleureux et convivial. Vous disposez de vestiaires à clé pour vos effets personnels, d’un immense hall d’entrée faisant office de salon d’attente, de bar et de jeux en VR à pratiquer avant ou après votre session de dézingage de zombies.

Salon d’attente et mise en bouche avec des jeux en VR

Il y en a pour tous les goûts : de la visite de la Chapelle Sixtine aux jeux d’action coopératifs en passant par des escapes games virtuels, vous n’aurez que l’embarras du choix. Le matériel est fiable même si quelques beugues techniques viennent parfois stopper votre lancée. L’équipe présente est très attentive et vraiment aux petits soins pour vous faire oublier ces quelques déconvenues. Nous étions 5 et nous avons joué comme des petits fous à un jeu coopératif en lançant des flèches sur des dragons et autres géants mal intentionnés. L’espace est un peu bruyant du fait des joueurs qui communiquent, cela risque de gêner ceux qui préfèrent des activités VR solitaires.

Plat de consistance : Dézingage de zombiiiiiies !

Après la mise en bouche, nous sommes chauds bouillants pour en découdre. Nous passons dans le sas d’équipement. Nous sommes étonnés de la légèreté du matériel ; gilet, lunettes VR, arme du style “sulfateuse à zombies”. Aucune entrave, nous sommes libres de tout mouvement. Ça change des jeux en VR, statique dans un environnement de 4m2, cablé comme un pont suspendu. Lors de notre réservation, nous avions opté pour le Manoir des Damnés. Après quelques explications donnés par notre maître du jeu, nous entrons dans l’antre des zombies.

L’univers est sombre, un effrayant à souhait. Des couloirs, des portes, du mobilier… tout est matérialisé. Notre équipe de 5 joueurs ne se gêne pas dans ses mouvements. Une équipe de 10 personnes tiendrait largement tant l’espace est volumineux. Attention toutefois de ne pas tirer sur ses alliés ! Il est à noter que les tirs ne sont pas limités (ouf ! ), pas besoin de recharger son arme. Il est possible d’être éliminé (tué) pendant 5 secondes durant les premières 25 minutes du jeu. Durant ce laps de temps, nous apparaîssons sous forme de fantôme en noir et blanc, et notre arme est inutilisable. Pendant les 5 dernières minutes du jeu, si tous les membres de l’équipe sont blessés en même temps par les zombies agressifs et lestes, le jeu se termine.

Notre avis :

C’est notre gros coup de coeur des jeux en VR. Les jeux sont super rodés, le matériel est fiable. Nous n’avons déploré aucun beugue, ni coupure de jeu. Nous avons adoré pouvoir interagir en groupe contre les vilains zombies. La poussée d’adrénaline était réellement au rendez-vous. L’ambiance étant très morbide, nous ne conseillons pas cette activité aux plus jeunes qui seraient effrayés. Terragame promet d’élargir son univers et d’offrir d’autres expériences prochainement. Amateurs de sensations fortes, fans de jeux d’action et timbrés de la gâchette… foncez-y !

INFORMATIONS PRATIQUES :

Ouvert du lundi au dimanche de 10 à 21h – Vendredis et samedis jusqu’à 23h.

24 avenue Paul Maintenant 91100 Corbeil-Essonnes, France