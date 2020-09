Bandol Polar Connection Salon du roman policier à Bandol

Lecteurs et lectrices de polars, s’il est un Salon du Polar que vous ne pouvez pas rater, c’est bien le Bandol Polar Connection ! Le Cercle des Auteurs Bandolais organise le dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 18h la 4ème édition du Bandol Polar Connection.

Ce salon du roman policier sous toutes ses formes aura lieu sur le quai du port, dans le respect des normes d’hygiène en vigueur.

Vous pourrez aller à la rencontre de plus de quarante auteurs issus d’univers différents. Vous aurez l’occasion de discuter avec eux, et bien sûr découvrir et acheter leurs œuvres, avec une dédicace personnalisée.

Liste des auteurs présents :

Christophe Agostini, Valérie Allam, Sylvie Amore, Jean-Claude Barbia, Serge Boudaux, Florence Bremier, Christine Brunet, René Caplan, Cécile Carello, Bruno Carpentier, Christine Caruso, Jean-Paul Ceccaldi, Marianne Chabadi, Isabelle Chaumard, Myriam Collet, Joelle Delange, Christian Delaud, Sylvain Dunevon, Claire Fasce-Delmas, Eric Gallorini, Damien Guichardon, Philippe Jarzaguet, Chris Johansson, Anthony Lamacchia, Pierre-Etienne Maincent, Jo Martin Do, Alice Masson, Catherine Monce, André Monray, Pierre Montel, Jacques Morize, Gérald Moutet, Patrick Nieto, Denise Pioch, Paul Pisapia, Jean-Claude Romera, G. Saryan, Boris Sciutto, Annie Szuba, Dominique Vernier, Henri Weigel, Jean-Marie Zimmermann.

Fans de frissons et détectives dans l’âme, soyez au rendez-vous de ce magnifique salon qui se déroulera dans un décor de rêve, propice à prolonger vos vacances l’espace d’un dimanche !

Bandol Polar Connection, Quai du Port 83150 Bandol