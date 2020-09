Mots croisés de Fanny Vandermeersch aux Ed.City Editions

Les excellentes éditions City Editions présentent un délicieux roman sur la force de l’amitié et les nouveaux départs : Mots croisés de Fanny Vandermeersch.

L’argument du roman :

Elles sont quatre. Quatre femmes de générations et d’horizons différents qui ne se connaissent pas, mais ont des destins étonnamment similaires : les années passent, sans saveur, sans drames ni véritable bonheur. Jusqu’au moment où leurs vies se croisent. Il y a Juliette qui écrit en secret un roman qu’elle n’ose pas envoyer aux éditeurs. Madelaine qui, malgré ses 82 ans, n’a pas renoncé à rencontrer l’amour. Quant à Christina, elle a décidé de prendre une colocataire pour tromper l’ennui. Ce sera l’arrivée de Béatrice, jeune femme au passé tourmenté mais qui est pourtant l’incarnation de l’optimisme. Ce sont autant de tranches de vie que vont partager ces femmes. Elles vont réaliser qu’elles ne sont plus seules et qu’elles ont beaucoup à offrir… De ces amitiés vont naître de nouvelles opportunités et de nouvelles chances de trouver le bonheur, enfin.

Quelques mots sur l’auteure :

Fanny Vandermeersch enseigne le français dans le Nord de la France. Elle est l’auteur de plusieurs romans best-sellers et a été finaliste du prestigieux concours « E-crire au féminin » qui révèle les nouveaux talents. Ses livres sont tous empreints d’optimisme et de tendresse.

Mon avis de lectrice :

A la lecture du roman Mots croisés de Fanny Vandermeersch paru chez City Editions, j’ai été touchée par la douceur et la tendresse qui émanent de sa plume. Avec modernité et dynamisme, l’auteure s’emploie à décrire quatre “héroïnes” du quotidien en proie à leurs limites. L’émulation qui va survenir suite à leurs rencontres va les aider à se réaliser et à passer outre leurs peurs respectives.

Le style est parfois lourd avec des phrases interminables, mais c’est le reflet du mécanisme pesant de la vie quotidienne. En effet, l’auteure insiste sur la difficulté de se recentrer sur ses besoins quand on est embourbé dans le marécage des habitudes. A travers ces portraits de femmes, Fanny Vandermeersch démontre avec grâce que le rêve ne suffit pas. Si on veut que quelque chose change dans sa vie, il faut passer à l’action. Et quoi de plus stimulant que le coup de pouce d’une amie pour vous aider à mettre de la nouveauté dans votre vie ?

Mots croisés de Fanny Vandermeersch paru chez City Editions est une lecture douce, bienveillante et divertissante. Belles lectures !