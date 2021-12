Les spécifications du smartphone Huawei nova 9 

Avec son écran incurvé en couleur d’origine, le Huawei Nova 9 séduit de nombreux utilisateurs, notamment des jeunes. Son prix est en plus abordable. Mais, avant de procéder à son achat, sachez que ce smartphone a ses propres spécificités qui vous surprendront. Découvrez-les dans cet article.

Le Huawei Nova 9 : design, écran et prise en main

Le Huawei Nova 9, noir ou starry blue, dispose d’un design particulièrement attrayant. Son écran aux bords incurvés, de 6,57’’, utilise la technologie d’affichage OLED. Il profite d’une résolution Full HD + de 2340 x 1080 pixels. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz, garantissant une excellente fluidité durant son utilisation.

Huawei Nova 9 est également à la fois fin et léger. Son poids est de 176 g, et son épaisseur de 7,77 mm. Son format en 19,5 : 9 est idéal pour une meilleure prise en main. De plus, les boutons de déverrouillage et de volume sont facilement accessibles.

Une performance assurée et une autonomie exceptionnelle

Ce smartphone possède une rame de 8 Go, et d’un espace de stockage de 128 Go. Du côté du processeur, il est équipé d’une puce Snapdragon 778G, de chez Qualcomm, en plus d’un GPU Andreno 642L. Huawei Nova 9 est compatible avec le réseau 4G. Au niveau de la batterie, la capacité de celle-ci est de 4 300 mA h.

Normalement, si vous utilisez souvent votre téléphone, il peut ainsi tenir une journée entière, voire un peu plus. Pour la recharge, notez que la SuperCharge de 66W est disponible sur cet appareil. Cela permet de retrouver 100 % de la batterie en 35 minutes, et 70 % en 20 minutes.

Un appareil photo de 50 Mpx

Le Nova 9 est équipé d’un quadruple capteur photo. Le capteur principal est de 50 Mpx, avec une ouverture de f/1.9. Pour les autres, il s’agit d’un grand-angle de 8 Mpx, ouverture de f/2.2, d’une macro de 2 Mpx, ouverture de f/2.4, et enfin d’un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx, ouverture de f/2.4. Une caméra avant 32 Mpx (f/2.0), qui fera le plaisir des adeptes des selfies, complète ce module. Pour les vidéos, l’enregistrement est en Full HD.

Huawei nova 9

Les différentes connectivités

Le smartphone est équipé d’une reconnaissance faciale, ainsi que d’un capteur d’empreintes placé sous l’écran. Sa périphérie USB est de type C. Aussi, Nova 9 est compatible avec la connectivité Bluetooth 5.2 et le WiFi 6. Il dispose aussi d’un accéléromètre, d’un baromètre, d’un gyroscope, et d’un capteur de proximité et de luminosité.

Le logiciel EMUI 12

Depuis quelques années, la maison Huawei met tout en œuvre pour offrir à ses utilisateurs, une expérience unique et toujours plus fluide. C’est le cas avec le Huawei Nova 9, qui s’appuie sur le logiciel EMUI 12. Ce dernier est inspiré d’Harmony OS. Il fonctionne sous Android avec les Huawei Mobile Services (HMS) comme l’App Galery. Huawei dispose en plus de nombreuses applications professionnelles, comme les portefeuilles, les blocs-notes… Un navigateur web alimenté par Bing, une application de déplacement, de suivi de santé, et bien d’autres encore. De ce fait, si vous voulez un peu passer des services de Google, et essayer une nouvelle chose, le Nova 9 est fait pour vous.

Le prix de Huawei Nova 9

Le huawei nova 9 prix est très variable selon les régions et les sites e-commerce. Sur certains sites, vous pouvez bénéficier d’une facilité de paiement qui pourrait s’effectuer en plusieurs tranches.

Conclusion

Vous comptez acheter votre smartphone actuel, et vous ne savez pas encore quel modèle ou quelle marque choisir ? Maintenant que vous connaissiez les spécificités de Huawei Nova 9, pourquoi ne pas en profiter. De plus, son prix reste accessible à tous les budgets, grâce à une facilité de paiement.