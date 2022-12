Luxéol prend soin des cheveux cassants et déshydratés

En hiver, nos cheveux nous en font voir de toutes les couleurs. Ils sont secs, ternes et parfois même cassants. Du coup, j’avais envie de vous parler de Luxéol, et notamment de la gamme Réparateur que j’ai eu l’occasion de tester durant plusieurs semaines.

Luxéol : Des soins ciblés toute l’année

Peut-être ne connaissez-vous pas encore Luxéol ? Il s’agit d’une marque française spécialisée dans la beauté du cheveu. Elle propose des produits ciblés pour répondre à un maximum de besoins, mais pas n’importe comment. Les ingrédients qu’elle choisit de mettre dans ses formules sont examinés de près, que ce soient les plantes, les vitamines, les minéraux ou encore les huiles végétales. Le but étant de prendre soin de nos cheveux en répondant à leurs exigences. Et pour ce faire, Luxéol a conçu de nombreuses gammes dans des thématiques bien précises, à commencer par la pousse ou croissance des cheveux. Mais aussi des produits qui minimisent leur chute, qui les fortifie, les répare, les hydrate. Et bien sûr, des essentiels à utiliser toute l’année, sans qu’il y ait de problème particulier.

Luxéol nous apprend comment réparer nos cheveux

J’ai donc eu le plaisir de tester la gamme Réparateur dans sa globalité, avec le sérum, le shampoing, l’après-shampoing ainsi que le masque. J’avais envie d’offrir un peu plus d’hydratation à mes cheveux qui ont tendance à faire quelques frisotis peu esthétiques en hiver. Quant au toucher, ils sont d’aspect sec, je sentais qu’ils avaient besoin d’une bonne dose d’hydratation.

Zoom sur la gamme RÉPARATEUR

Luxéol a donc pensé à la gamme Réparateur pour réparer, nourrir et protéger les cheveux. La marque préconise de l’utiliser sous forme de cure, soit 3 fois par semaine, en tout cas pour le shampoing. J’ai préféré espacer les shampoings de façon à ne pas agresser mon cuir chevelu, soit 2 fois par semaine maximum. J’ai commencé à voir des résultats au bout de 2 semaines. Je trouvais que mes longueurs étaient moins sèches, au point de redessiner mes ondulations.

4 soins à combiner

Les produits que j’ai préférés dans la gamme sont l’après-shampoing et le masque. Déjà, j’adore l’odeur, elle est réconfortante, tout ce que j’aime. L’après-shampoing m’a séduite en tout point. Il est suffisamment hydratant pour ne pas avoir à le laisser poser trop longtemps. Il se rince facilement et laisse les cheveux doux, prêts à recevoir d’éventuels autres soins. Le masque quant à lui a une action encore plus intense sur les longueurs qui souffrent de déshydratation. Pareil, je conseille de ne pas le laisser poser trop longtemps, au risque d’alourdir la chevelure.

Le sérum ne m’a que moyennement séduite. Il a cet avantage de prendre soin des cheveux au sec, ce qui est plutôt rare. Néanmoins, je n’ai pas trouvé de grande différence sur mes cheveux, sauf peut-être sur les frisottis qui se manifestaient un peu moins. Alors, est-ce que cela vient du sérum ou du combo de tous ces produits, peu importe finalement tant que cela fonctionne.

Si vous avez envie de découvrir la marque Luxéol, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel. Vous pourrez choisir la gamme idéale selon votre type de cheveux ou inquiétudes du moment. Luxéol est aussi distribué dans toutes les pharmacies. Vous pourrez ainsi vous faire conseiller et choisir les soins les plus adaptés.

Luxéol a su me convaincre avec ses soins réparateurs. Les textures sont agréables, l’odeur délicieuse et mes cheveux semblent les apprécier aussi. Enfin, le prix compétitif des produits Luxéol va me permettre de découvrir d’autres gammes qui me font déjà de l’œil.

À savoir, Luxéol propose aussi des compléments alimentaires ciblés sous forme de gélules et capsules, des gummies, à croquer ou à boire. Ainsi que des soins pour les cils, la peau également.