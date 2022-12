Lilou la licorne – Calendrier de l’Avent

C’est aux éditions Gründ qu’est paru le Calendrier de l’Avent Lilou la licorne, de Lilou Macé et Marie-Rose Boisson. Un bel ouvrage, paru en octobre 2022, qui propose de découvrir 24 surprises, pour patienter et passer un Noël magique. Un grand calendrier de l’Avent pour que les enfants se préparent à des fêtes pleines de joie et patientent jusqu’à Noël.

L’ouvrage solide, s’ouvre en deux, et laisse apparaître vingt-cinq enveloppes numérotées. Ces pochettes sont toutes de la même couleur, offrant un univers plaisant et harmonieux. Elles sont également toutes illustrées, de motifs différents, mais toujours dans le même ton et le même univers. Des enveloppes à ouvrir chaque jour du mois de décembre, et cela jusqu’à Noël, pour patienter et se préparer en douceur, et dans la joie, aux fêtes de fin d’année.

La première enveloppe, plutôt longue, renferme un marque-page. Fabuleux accessoire, parfait pour pouvoir revoir les livres de Lilou Macé, ou encore lire les romans Gründ. Une petite carte carrée à gratter est à retrouver dans la deuxième enveloppe. A noter, qu’une enveloppe, ne possède pas de numéro et renferme, comme indiquer dessus, un fil doré et un bâtonnet ! Aussi, il faudra prendre le bâtonnet de cette enveloppe, pour pouvoir gratter la carte du deuxième jour ! Deux petites étiquettes pour cadeau sont cachées dans la troisième enveloppe. Des dessins qui rappellent Noël, à mettre en couleur, pour personnaliser ses cadeaux.

Ainsi de suite, le calendrier de l’Avent propose chaque jour, jusqu’à Noël, des coloriages, stickers, cartes à gratter, badges, livrets de conseils, et bien d’autres choses encore. L’univers est joyeux, enchanté et bienveillant, invitant à patienter et se préparer pour les fêtes. Les illustrations douces, très plaisantes et captivantes.

Lilou la licorne est à retrouver dans ce superbe calendrier de l’Avent, paru aux éditions Gründ. Un bel ouvrage qui invite les enfants à patienter jusqu’à Noël et se préparer pour les fêtes de fin d’année, à travers des surprises, des goodies et des activités.

