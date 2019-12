Malenfer, le troisième tome, Les héritiers

Les héritiers est le troisième tome de la série fantastique Malenfer, adaptée en bande dessinée, pour les enfants dès 10 ans. Un ouvrage de Cassandra O’Donnell, Samuel Ménétrier et Fred Vigneau, paru aux éditions Flammarion, en novembre 2019.

Malenfer est morte et toutes les créatures magiques, qui vivaient dans cette forêt maléfique, sont à l’agonie. Zoé est auprès d’Amalhan, un homme-arbre. Derrière la jeune fille apparaissent Gabriel et maître Batavius. Zoé est enveloppée d’une aura, ses yeux remplis de lumière, elle flotte dans les airs. Elle est aussi très énervée, car toutes les créatures magiques sont mortes. Gabriel tente de lui faire comprendre qu’ils n’avaient pas le choix, qu’il leur fallait détruire la source avant que Malenfer n’atteigne la ville et ne tue les humains. Mais rien n’apaise la colère de la jeune fille qui demande en criant à maître Batavius de se taire. Le vieux sorcier devient muer, il n’arrive plus à sortir un son de sa gorge. Terrifié, Gabriel lui rappelle les derniers faits et le pouvoir qu’elle a maintenant, d’imposer sa volonté à n’importe qui…

L’aventure fantastique se poursuit, dans ce troisième tome plein de révélations et de nouveaux dangers en perspective. Gabriel et Zoé vont apprendre beaucoup de choses sur eux-mêmes et leurs parents, tandis que la jeune héroïne, de par son pouvoir, annonce à tout le monde qu’un grand danger les attend. Les éléments se mettent en place, dans cette bande dessinée facile à lire, pour les jeunes lecteurs, et agréable à découvrir. Emotions, rebondissements, amitié, courage, combats, révélations, magie et mystère font de ce tome, l’un des plus importants. Les deux héros apprennent qu’ils sont à l’origine d’une prophétie et ont pour mission de sauver le monde et d’y régner, par la suite. Le dessin est assez simple, néanmoins efficace, expressif et coloré, pour cet univers fantastique, qui plaît assez aux jeunes lecteurs.

