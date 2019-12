Mouha, le nouvel album de Claude Ponti

Mouha est un nouvel album de Claude Ponti, paru aux éditions L’école des loisirs, en novembre 2019. Un ouvrage, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 ans, qui invite à découvrir un univers loufoque, drôle, étrange, autant de belles surprises intéressantes.

Ce jour-là, Mouha est penchée à la fenêtre de sa chambre. Elle pense qu’en bas de l’arbre maison, sur le sol de par terre, où elle n’est jamais allée, il y a plein de choses inconnues qu’elle n’a jamais vues. Il doit y avoir des animaux, des personnes inconnues, belles et intéressantes, plein d’occasions belles et intéressantes, plein de plates belles et intéressantes, plein de bruits, de couleurs, d’odeurs et d’aventures belles et intéressantes. Mouha se laisse tomber, après avoir regardé en bas et bien réfléchi. Elle rebondit de feuilles de Fouges en feuilles de Fouges, avant d’atterrir sur une Rebonde épanouie. Une fois sur ses jambes, Mouha se dit que le sol de par terre est vraiment intéressant, comme elle le pensait…

C’est une belle aventure, pleine de surprises et de découvertes, que va faire Mouha. Un récit initiatique, curieux, plein de fantaisies et de drôlerie. Le récit est très imaginatif, présentant des animaux bizarres, des étranges mystères, des personnages à retrouver, des monstres rigolos. En plus de cela, la lecture est parfois répétitive, entrainante, apportant un certain rythme, et des mots inventés invitent les jeunes lecteurs à faire un effort pour lire, tout en restant amusant et attrayant, surprenant et fascinant. L’histoire est surtout drôle et touchante, l’héroïne curieuse et déterminée, n’a pas peur, elle est tolérante et ne se fie pas aux apparences. Des rencontres curieuses, étranges, une aventure initiatique et une affirmation de soi, le livre est étonnant et intéressant, avec de réelles valeurs à découvrir. Le dessin est tout aussi curieux et plutôt bien découpé, comme une bande dessinée.

Mouha est un livre étrange, un récit initiatique beau et intéressant, qui propose aux jeunes lecteurs de suivre une héroïne déterminée et courageuse, à la découverte d’un monde qu’elle ne connaît pas, d’animaux, de monstres, des plantes, de rochers…