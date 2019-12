Abd Al Malik en tournée avec Le jeune noir à l’épée

Juste avant les fêtes de fin d’année, le théâtre Anthéa d’Antibes a accueilli durant deux soirées Le jeune noir à l’épée d’Abd Al Malik, un concert-spectacle percutant et émouvant, porté par les textes brillamment écrits par ce rappeur, slameur, poète, amoureux de la langue française.

Cet été, le musée d’Orsay avait proposé à Abd Al Malik de concevoir un projet autour de l’exposition Le Modèle noir de Géricault à Matisse. Le chanteur a été bouleversé par le tableau de Puvis de Chavannes représentant un jeune homme noir, nu, l’air serein, portant un bonnet rouge et tenant à la main une épée, en partie cachée derrière son dos. Il a la tête d’un enfant et le corps d’un homme. Ce contraste entre la sérénité et la posture de ce jeune homme, prêt à se battre, l’a interpelé et lui a inspiré un album, où il imagine la vie de ce garçon, très proche de la sienne et de beaucoup d’autres jeunes hommes d’aujourd’hui qui, malgré les difficultés de la vie, continuent de se battre, dans l’espoir d’un monde plus ouvert aux autres.

Sur scène, derrière son micro, il raconte donc l’histoire de tous ces hommes qui luttent, victimes d’injustice, en banlieue, sur des bateaux qui les conduisent dans d’autres pays. Abd Al Malick enchaîne les textes, atteignant chaque fois un peu plus les spectateurs. Il a conçu ce spectacle avec le chorégraphe burkinabé Sania Sanou. Sur scène, quatre danseurs, très musclés, souvent torses nus, accompagnent les textes et les chants. Accompagner, le verbe est juste tant ils semblent faire corps avec les paroles. Leurs mouvements est tantôt lent, comme pour marquer la souffrance, tantôt plus rapides, pour souligner l’urgence du combat.

Abd Al Malik dévoile sur scène des textes qu’il a écrits pour incarner ce jeune noir à l’épée mais il interprète aussi des titres de ses anciens albums, comme « Gibraltar » ou « Les autres », toujours autant d’actualité. Cà et là, il glisse des textes d’auteurs qu’il admire, comme Baudelaire.

A la fois rappeur, poète, écrivain, Abd Al Malik a conçu un spectacle qui lui ressemble. Né de la peinture, Le jeune noir à l’épée réunit tous les arts et pose des questions intemporelles sur l’identité et la place de chacun d’entre nous dans le monde. Poignant et profondément humaniste.

Abd Al Malick sera à Paris au théâtre de la Ville en janvier puis en tournée dans toute la France avec Le jeune noir à l’épée.