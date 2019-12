Pourquoi trier ses déchets ?

Le triage des déchets permet de donner une seconde vie à nos résidus ménagers. Ces résidus, une fois trié, serviront à créer un nouveau type de produit ou matières premières, qui deviendront par la suite un produit fini. Bien que le recyclage soit souvent coûteux, car on ne recycle que 20 % de ce qui est envoyé la décharge. Certains pays industrialisés font du tri une priorité dans un but purement environnemental, mais c’est aussi une bonne initiative qui permet de préserver la nature au quotidien.

80 % de nos déchets sont évacués ou incinérés dans une décharge industrielle, le reste des produits ménagers seront triés. Le tri des déchets est un acte environnemental, une action citoyenne que l’on apprend aux gens afin de mieux valoriser les déchets ménagers. C’est grâce au tri entre les plastiques, les déchets organiques et les autres détritus (produits chimiques, piles, cartons, verres, etc.) que l’on pourra réduire la quantité de ce qui est incinéré et transformer les déchets en nouvelles matières premières. Ce processus n’étant pas toujours respecté, car pendant la collecte des ordures, les entreprises de recyclages procéderont une nouvelle fois au triage. Beaucoup ne savent pas que cette sélection est le premier acte de préservation de l’environnement. Pour plus d’infos, vous pouvez cliquer sur explications sur le tri sélectif et connaître les avantages du recyclage de déchets.