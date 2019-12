Don Quichotte – Le roman du ballet

La collection des éditions Nathan se complète avec un nouveau roman de ballet, Don Quichotte, paru en octobre 2019. Un roman, pour les jeunes lecteurs, qui raconte l’histoire rocambolesque de Don Quichotte, dans la version de l’Opéra national de Paris, chorégraphiée par Rudolf Noureev.

Depuis longtemps, la nuit était tombée sur le vieux manoir. Dans la grande chambre de Don Quichotte, le maître des lieux, un feu brûlait dans la cheminée, jetant ainsi ses leurs rougeâtres sur le lit et le bureau encombré de livres. Une servante se précipita dans la chambre, suivie d’un valet qui portait dans ses bras un vieillard long et sec, profondément endormi. Il s’agissait de Don Quichotte. Le valet n’en pouvait plus, le vieillard était maigre mais lourd ! La servante ne voulait pas le laisser ainsi. Il fallait le déshabiller. Elle commença par enlever la veste et la perruque. Elle soupira quand elle vit les livres entassés par terre, pensant que les maudits bouquins avaient échauffé le cerveau de leur maître. En effet, le vieillard se croit revenu au temps de la chevalerie, comme dans les romans d’autrefois.

Le roman est très bien découpé, en plusieurs chapitres, facilitant la lecture des jeunes lecteurs, mais regroupant également les trois actes. Une histoire d’amour entre Kitri et Basile, qui tentent de vivre librement leur amour, mais Lorenzo, le père de la jeune femme, Gamache, un prétendant et Don Quichotte, qui prend Kitri pour sa dulcinée, vont bousculer, quelque peu, cette belle histoire romantique. Un récit rocambolesque, avec plein de péripéties incroyables, inspiré du roman très célèbre de Miguel de Cervantès. Quelques superbes photographies du ballet sont à retrouver, tout comme des informations sur l’histoire du ballet, à la fin de l’ouvrage, pour les jeunes lecteurs, plus curieux.

Don Quichotte est un roman, adapté aux jeunes lecteurs, qui raconte l’histoire du ballet, le récit extraordinaire, de Kitri et Basile, amoureux l’un de l’autre, mais aussi de Gamache, Lorenzo et bien évidemment, le vieux Don Quichotte, qui se croit revenu au temps des chevaliers.