Maou et Monsieur Poussin est un petit roman, pour les jeunes lecteurs, dès 6 ans, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Moucheron, en janvier 2020. Un ouvrage, de Clothilde Delacroix, tendre et plaisant, avec une histoire simple et des illustrations douces.

Maou est endormie, dans son lit, sous sa couette. Mais soudain, un bruit la réveille, elle ouvre grand ses yeux. Elle se lève et regarde par la fenêtre. Il fait encore nuit. Alors qu’elle laisse retomber les rideaux, le bruit retenti de nouveau. Maou se recroqueville dans son lit, sous sa couette. Puis elle entend son ventre faire du bruit, elle le reconnaît rapidement et sourit sous sa couette. Son ventre a faim, alors Maou descend les escaliers, pour se rendre dans la cuisine, toujours sous sa couette. Lorsqu’elle descend les marches, le bruit se fait de nouveau entendre. Maou pense que le bruit vient de dehors, elle n’ose plus bouger et reste figer dans les escaliers, sous sa couette.

Avec beaucoup de courage et un peu de patience, Maou va finir par ouvrir la porte de sa maison, pour découvrir, sur le seuil, un petit poussin. La petite chatte va accueillir le petit être, le consoler, le nourrir et tenter de retrouver ses parents. Les deux animaux vont s’attacher l’un à l’autre, rythmant chacun le quotidien de l’autre. Le récit est touchant et attendrissant, attisant la curiosité et la peur des jeunes lecteurs. Un doux mélange de sentiments, pour cette histoire, cette rencontre et cette adoption. Le texte est court et simple, avec un vocabulaire choisi, pour les jeunes lecteurs, oscillant parfaitement avec de nombreuses illustrations, douces et colorées. En effet, le dessin est rond, plutôt expressif et très plaisant à découvrir.

Maou et Monsieur Poussin est un joli et tendre petit roman, adapté aux jeunes lecteurs, qui les invite à découvrir cette belle rencontre et cette adoption inattendue. Le récit est plaisant et très bien illustré, pour se plonger facilement dans cette belle histoire.