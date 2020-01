Les événements lyonnais à ne pas manquer en 2020 

À la recherche de bons plans pour les vacances de cette année ? Lyon est l’une des destinations préférées des visiteurs internationaux. Que ce soit pour les personnes cherchant à s’évader le temps d’un week-end ou pour les vacances entre amis et famille, c’est l’endroit idéal. La ville de Lyon est une ville dynamique et moderne, mais qui garde toujours ses traditions réputées à travers le monde en guise de référence. C’est ainsi qu’elle attire des visiteurs venant des quatre coins du globe. La gastronomie, la soie, le cinéma et de nombreux festivals, la ville de Lyon est vivante tout au long de l’année grâce à différents événements.

Le Nouvel An chinois

La ville de Lyon est riche en cultures, et celle des Chinois en fait partie. L’Association des Chinois de Lyon invite les petits et les grands pour célébrer l’année du Rat qui est un symbole de chance et de prospérité. Cette année, le Nouvel An chinois a lieu le 25 janvier. De nombreux et célèbres Lyonnais ont vu le jour pendant l’année du rat comme Antoine de Saint-Exupéry, l’Abbé Pierre et Jean-Michel Jarre.

Quais du polar

Le Quais du polar est le festival international des films et romans policiers. Il dure du 3 au 5 avril 2020, avec des invités prestigieux, des expositions, des conférences et les dédicaces où tout le monde peut avoir un autographe de ses idoles. Un jeu d’enquête est organisé, durant laquelle vous allez résoudre une énigme policière avec votre livret d’enquêteur et votre esprit policier. Les joueurs doivent rassembler tous les indices afin de découvrir le meurtrier.

Il y a également un concours de la nouvelle pour les passionnés de l’écriture. Ce concours est divisé en deux catégories : les adultes et les jeunes. De nombreux prix seront offerts aux participants pour les récompenser.

Toutes les informations pratiquent sont à découvrir sur le site officiel.

Nuits sonores

Pour les amoureux des musiques électroniques, cet évènement est l’idéal. Ce Festival de musique se déroule sur quatre jours du 19 au 24 mai 2020. Suivez et vibrez au rythme de sono jour et nuit dans de nombreux lieux dans la ville : dans les musées, les parcs, les jardins ou même dans les anciennes friches industrielles. Découvrez le programme ici.

Nuits de Fourvière

Ce festival est pluridisciplinaire, il mélange le théâtre, la musique, le cinéma et la danse. Les nuits de Fourvière ont vu le jour en 1946 dans les théâtres gallo-romains de Fourvière. Depuis, elles ont lieu chaque année au début de l’été dans l’emblématique théâtre antique de Fourvière. Cette année le festival se déroulera du 2 juin au 31 juillet. De plus en plus de visiteurs du monde entier sont attirés par cet évènement grâce aux nombreux artistes internationaux qui y participent. C’est une chance unique de profiter à la fois du festival et de ce lieu mythique.

Biennale de la Danse

Le plus grand festival de danse au monde se déroule dans la ville de Lyon durant le mois de septembre. Cette année, la Biennale de la Danse se fait aux couleurs de l’Afrique. C’est une chance d’admirer la beauté d’une grande diversité. Vous allez voir un mélange merveilleux des artistes français et africains. A ne pas rater !

Le Festival Lumière du cinéma

Les futurs policiers ont leur part, mais ceux qui sont dans le cinéma ont également la chance de satisfaire leur envie. Ce festival du cinéma est organisé par l’Institut lumière pendant une semaine au mois d’octobre. Le programme est centré plutôt dans le cinéma classique avec de nombreuses rétrospectives des films anciens. Il y a un prix à offrir à la fin de semaine : le Prix Lumière destiné à une personnalité du cinéma.

La fête des Lumières

Selon l’histoire, la fête des Lumières est liée à la vénération de la Vierge Marie. L’événement le plus important de l’année est donc célébré pendant 4 jours, aux alentours du 8 décembre. Un moment magique et unique avec les artistes lyonnais et internationaux. Ils offrent un spectacle unique et éblouissant avec plusieurs millions de spectateurs venus du monde entier.