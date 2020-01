Comment bien choisir son extracteur de jus

Comme son nom l’indique, l’extracteurs-de-jus est un matériel servant à extraire le jus que renferment les légumes et les fruits. L’utilisation de cette machine vous permet d’obtenir du jus 100 % biologique et fait maison. Il existe de nombreuses marques et de différents modèles de cet extracteur de jus sur le marché. Voici nos conseils pour vous aider à choisir le modèle répondant parfaitement à vos besoins.

Choisir entre un extracteur de jus électrique ou manuel

La différence entre un extracteur de jus se trouve dans leur fonctionnement. L’un fonctionne avec de l’électricité et l’autre avec la force de vos bras. Le modèle électrique effectue une extraction rapide du jus contrairement au modèle manuel qui vous coûte moins cher à l’achat. Pour une quantité de jus suffisant pour toute la famille au quotidien, il convient de choisir l’extracteur électrique. Par contre, pour ce modèle, vous devez prévoir un budget considérable. Par contre, les prix des modèles d’ extracteurs-de-jus électrique varient selon la marque et la performance .

Choisir entre un extracteur de jus horizontal ou vertical

Pour une espace de travail peu spacieux, on vous conseille de choisir le modèle d’extracteur de jus vertical. Il occupe moins de place par rapport au modèle horizontal. Concernant la qualité de préparation, il convient de choisir un modèle d’extracteur horizontal. Par contre, pour la préparation du lait végétale à base de noisettes, d’amandes ou de noix, on vous suggère de choisir un modèle d’extracteur de jus vertical. En effet, ce modèle dispose d’un capuchon exclusivement réservé à cet effet. Pour la préparation de pâtes de légumes ou de pâtes fraîches, le mieux est de choisir un modèle d’extracteurs-de-jus horizontal. Si vous êtes à la recherche d’un modèle d’extracteur facile à utiliser, optez pour le modèle vertical. Pour le nettoyage simple, le modèle horizontal est le plus simple à entretenir.