Tout ce qu’il faut savoir sur le CBD

Le Cannabidiol ou CBD est utilisé à des fins médicinales contrairement à ce que beaucoup pensent. C’est un composant non-psychoactif. Il a été découvert par le chimiste de renom Roger Adams en 1940. Le cannabis renferme plus de 500 composants naturels, dont 17 % de cannabinoïdes. Les recherches scientifiques concernant le CBD se sont beaucoup enrichies depuis le 21e siècle.

LE CBD EN COMPARAISON DU THC

Beaucoup confondent encore le CBD et le cannabinoïde tant prisé des jeunes d’aujourd’hui, le THC. Dans cet article, nous vous ferons une comparaison claire et nette de ces substances pour vous éclaircir les idées , on peut les trouver sur de nombreuses boutiques en ligne comme levapoteur-discount.fr.

Les effets

Pour aller droit au but, le THC procure un effet psychoactif contrairement au CBD. Ce dernier est utilisé à des fins médicales capables de soigner plusieurs maux psychiques et physiques. Il est à la fois un antidépresseur, anti-inflammatoire, antidouleur, neuroprotecteur et bien d’autres encore que vous pouvez acheter sur Flavour-Power .Le THC peut être également appliqué dans la médecine, le mélange de CBD et de THC peut être bénéfique pour le patient en fonction des traitements et soins envisagés.

Molécule

Ce n’est plus un secret pour tous, le THC est la molécule du bonheur et le CBD est la molécule médicinale. Cette dernière, par contraste avec le THC, présente peu de liens avec les récepteurs cannabinoïdes CB1 ou CB2.

Les récepteurs CB1 sont déclenchés par l’anandamide, un composé cannabinoïde naturel chez l’homme. Pour métaboliser l’anandamide, le corps utilise le CBD qui inhibe l’enzyme. Le CBD oppose donc l’action du THC notamment en diminuant ses effets psychoactifs. Le cannabis CBD est lié au récepteur vanilloïde, ce dernier est le responsable de la sensation de douleur, d’inflammation et de la température du corps. À forte dose, le CBD stimule le récepteur à sérotonine et bien d’autres encore, la liste est bien longue selon les découvertes scientifiques.

COMMENT FONCTIONNE LE CBD SANS THC ?

La culture du cannabis sans THC est impossible à réaliser. Le chanvre est la variété qui présente le moins de molécules THC, une infime quantité de 0,3 %. Certains produits purs au CBD comme la teinture ou le peinture ont été prouvé moins efficace que la plante entière contenant du THC. C’est pourquoi nous nous concentrons uniquement sur les remèdes riches en CBD et pauvre en THC.

Étant donné que le CBD n’apporte aucun effet psychoactif, même une forte dose de CBD et un pauvre niveau de THC procurent une bonne relaxation et non une forte stimulation. Ce remède est surtout utilisé chez les patients souffrant de douleurs physiques et psychiques comme les crises d’épilepsie. Le soulagement est rapide et efficace, et ceci a été prouvé mainte fois. Contrairement à ce que l’on pense, le cannabis CBD ne fait pas planer, mais il guérit en apportant un effet purement physique de calme.

Pour vous donner quelques exemples qui pourraient vous être utiles, voici trois variétés qui font partie de cette catégorie de cannabis riche en CBD : le CBD Therapy, le CBD Mango Haze et le Tangelo Rapido Auto.