Nota Bene, tome 2, A la rescousse de l’Histoire

A la rescousse de l’Histoire est le deuxième tome de la série de vulgarisation historique, Nota Bene, de Benjamin Brillaud, Mathieu Mariolle et Christian Paty. Une bande dessinée curieuse, intéressante, enrichissante et plaisante, parue aux éditions Soleil, en novembre 2019.

Raspoutine est l’un des personnages les plus intrigants de l’histoire du début du XXème siècle. Dans l’histoire de la grande Russie, il est un personnage qui dénote, qui fascine et qui effraie à la fois. Son origine est floue, et c’est ce qui va former un premier élément de sa légende ! Les archives de l’époque ont été détruites en grande partie, on ne peut donc pas retrouver la date de sa naissance. Aussi, certains historiens ont pour un temps pensé que Raspoutine était né en 1864, mais aujourd’hui certains affirment que 1869 semblerait une date plus raisonnable. Il est le fils de fermiers, qui manifeste rapidement des talents de guérisseur et de prophète. Il vivra donc un long périple, le menant jusqu’en Grèce, et l’amenant à découvrir de nombreux monastères, où il absorbe toutes les connaissances mises à sa disposition.

Dix nouveaux portraits de grandes figures historiques sont à retrouver dans cette nouvelle bande dessinée. L’esprit de synthèse et l’humour sont toujours au rendez-vous, pour inviter les lecteurs à découvrir notre Histoire à travers quelques personnages, plus ou moins connus, comme Raspoutine, Charles VI, Vasco Gama, Richard Ier de Normandie, Yaa Asantewaa, Tomoe Gozen, entre autres. Les anecdotes sont pétillantes, pour se rappeler des personnages et les mises en scène humoristiques, pour attirer le regard et la curiosité des lecteurs. La bande dessinée est donc efficace, elle intéresse et permet d’en apprendre plus sur ces personnages historiques, plus ou moins connus, et cela partout dans le monde et à toutes les époques, pour connaître un peu plus notre Histoire. Le dessin est rond, simple et expressif, avec un trait humoristique et un univers coloré.

A la rescousse de l’Histoire est le deuxième tome de la série Nota Bene, une bande dessinée qui vient mettre en avant dix grandes figures historiques, plus ou moins connues, de manière ludique et amusante, pour captiver rapidement et efficacement les lecteurs curieux.