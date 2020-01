Les grandes années – A l’aventure !

La collection des Premiers romans et notamment la série Les grandes années, se complètent avec A l’aventure ! Un livre, pour les jeunes lecteurs, de 7 à 11 ans, facile à lire, paru aux éditions Nathan, en septembre 2019.

Après avoir entendu qu’on leur souhaitait, à elle et à Luce et Ysée, la bienvenue au paradis, Ness a ouvert les yeux. Ervin et Oscar se tenaient dans l’encadrement de la porte de la chambre des filles. Ness a cligné des yeux, quand ils ont allumé la lumière. Il a fallu quelques instants à la jeune fille pour se rappeler ce qu’elle faisait ici, avec ses amis. Ils étaient tous dans la maison de campagne des jumelles, qui s’appelait « Le Paradis ». Le père des jumelles avait invité toute la bande de copains, pour y passe un long week-end, avec le père d’Oscar. C’est ce dernier qui a emmené tout le monde, dans sa camionnette. Le père des jumelles et le père d’Oscar s’entendaient très bien et se réjouissaient de passer quelques jours ensemble.

Alors que les amis étaient ravis de pouvoir vivre de superbes aventures à la campagne, tous ensemble, voilà qu’il pleut. Les enfants ne peuvent pas sortir et tous semblent s’ennuyer dans la maison de campagne. Ils doivent faire une croix sur les aventures qu’ils rêvaient de vivre et tenter de sauver un petit peu ce week-end pluvieux. Mais après un accident, les enfants vont vivre une aventure, sans vraiment s’en rendre compte… Le roman est bien découpé, pour les jeunes lecteurs et plaisant à lire. Il y a des rebondissements, des surprises et un peu d’humour, entrainant ainsi facilement les enfants dans cette nouvelle aventure. Quelques illustrations colorées viennent compléter agréablement le roman.

A l’aventure ! est un nouveau roman de la série Les grandes années, adapté aux jeunes lecteurs. Une nouvelle aventure pour le groupe d’amis qui se retrouve dans une maison de campagne, pour un long week-end, mais sous la pluie…