Le bestiaire extraordinaire – Hors-série Axolot

Le bestiaire extraordinaire est un ouvrage hors-série Axolot, de Patrick Baud et Eric Salch. Une bande dessinée parue aux éditions Delcourt, en novembre 2019, qui vient mettre en lumière quelques étrangetés de notre monde, des rites amoureux et sexuels de petites bêtes.

Après un sommaire complet et une introduction de l’auteur, qui invite à découvrir quelques bizarreries, humours trashs, amours et informations zoologiques. Des saynètes qui mettent en scène des animaux curieux, à commencer par Gérard le cafard, qui déprime sévère ! L’insecte erre sans but, se disant que sa vie n’a aucun sens, qu’il n’a plus goût à rien, qu’il ne veut plus bouger, il veut rester immobile, recroquevillé dans l’obscurité. C’est alors que l’Ampulex Compresse, la guêpe émeraude va intervenir. La guêpe émeraude cherche un partenaire, car c’est la période de reproduction pour elle. Même si Gérard soit d’une autre espèce, cela convient très bien à la femelle. Elle lui plante son dard dans un ganglion thoracique. Après une injection de venin, le cafard ne peut plus bouger…

La bible du bizarre revient avec cet ouvrage hors-série, au format à l’italienne. Une bande dessinée curieuse, qui propose de découvrir les rites amoureux et sexuels de petites bêtes étranges, qui peuplent notre monde. Un recueil d’histoires, entre informations curieuses et humour, parfois trash, qui est plaisant à découvrir, tant par l’aspect improbable de la sexualité de certaines bêtes que par la découverte de ces dernières, petits insectes, poissons, d’oiseaux, mammifères… Le livre est très beau, avec la narration qui vient apporter toutes les informations intéressantes autour de la sexualité, des rites amoureux et sexuels de chacun, et la mise en scène plutôt humoristiques, qui s’amusent de ces pratiques étranges, curieuses, inimaginables. Le dessin est expressif, simple, dynamique et efficace.

