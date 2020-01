Hôtel des frissons – A table !

A table ! est le sixième tome de la série Hôtel des frissons, paru aux éditions Nathan, en octobre 2019. Un roman pour les jeunes lecteurs, de 8 à 11 ans, qui aiment avoir peur et veulent vivre des aventures effrayantes, pleines de monstres…

Dans une rue oubliée à l’entrée de la ville, il y a un hôtel. Toutes les maisons, aux alentours, sont fermées. Les passants pressent le pas, quand ils doivent s’aventurer dans les parages. Le soir, la façade de l’hôtel est illuminée, elle est dorée. Il y a des taxis qui s’arrêtent, des clients qui entrent et sortent, plein de valises. Mais ce soir-là, il n’y a personne, pas même un chat gris, ou un rat endormi ! Les lumières sont toutes éteintes et la voie est libre. Les quatre amis s’apprêtent à quitter l’hôtel discrètement. Margot marche en tête, derrière elle, sur le trottoir, il y a Tristan, Jean-sans-Tête et Ernestine. Cette dernière est un squelette, qui ne peut pas avancer tout seul, alors les garçons l’ont mise sur un skate-board qui couine un peu…

Les quatre amis sont prêts pour une nouvelle aventure, ils tentent de quitter le plus discrètement possible l’hôtel, pour se rendre au cimetière. Le récit est très détaillé et palpitant, pour les jeunes lecteurs qui vont suivre pas à pas, les quatre héros, partis pour une curieuse balade nocturne. Même les grilles fermées à clefs du cimetière n’arrêtent pas les quatre amis. Une promenade romantique, pour les deux amoureux morts, mais une excursion non sans risque et danger pour les deux amis, Margot et Tristan, qui se retrouvent poursuivis, par des zombies qui surgissent de partout ! L’histoire est amusante, pleine de rebondissements et de frayeurs, pour les héros, comme pour les jeunes lecteurs. Des illustrations en noir et blanc, avec une touche de couleur fluo, viennent compléter agréablement le roman.

A table ! est un nouveau roman de la série, pour les jeunes lecteurs, Hôtel des frissons, qui offre une nouvelle aventure, pleine de rebondissements, de frayeurs et d’humour, dans laquelle on retrouve avec plaisir Margot et Tristan, pour une promenade nocturne, au milieu du cimetière…