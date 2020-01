Montre connectée : comment améliorer sa condition sportive ?

Les progrès technologiques ont fait la part belle à de grandes innovations. La montre connectée, véritable coach lors de vos entraînements sportifs, en fait partie. Très populaire aujourd’hui, elle permet de progresser rapidement, notamment en running. Voici quels sont les principaux avantages de cet investissement en termes de santé physique.

Qu’est-ce qu’une montre connectée ?

Les montres connectées sont nées il y a déjà quelques années, et ont révolutionné l’univers des sportifs. Conçues pour remplacer les coachs sportifs, elles sont capables d’enregistrer diverses données, comme le pouls, la vitesse de course, la position géographique, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées pendant l’effort ou encore le nombre de pas effectués. Ces données sont disponibles grâce à l’association de la montre et d’une application en ligne. Les meilleures montres connectées, comme celles de la marque Garmin, vous permettent d’observer vos points forts et vos points faibles, et de mettre en place une stratégie pour optimiser vos résultats.

Pourquoi adopter la montre connectée pour progresser en sport ?

Si vous pratiquez le running de façon régulière, la montre connectée est un allié d’entraînement très utile. Résistante, elle peut vous accompagner dans n’importe quelles conditions.

La montre connectée est un coach d’entraînement

Lorsque que vous faites du sport seul, sans personne pour vous encourager, votre motivation risque de baisser rapidement. Vous n’avez pas de comptes à rendre, pas de pression, la tentation de rester sur le canapé à regarder la télé a tendance à être la plus forte. En utilisant une montre connectée, vous vous responsabilisez et recevez des notifications et rappels pour effectuer vos séances.

La montre connectée permet de déterminer des objectifs

Lorsque vous souhaitez perdre du poids ou améliorer votre condition physique, il est nécessaire de vous fixer des objectifs personnels. Les montres connectées permettent de configurer ces objectifs, et de suivre votre progression, quel que soit votre sport favori : natation, running, cyclisme ou encore yoga. Vous avez la possibilité d’analyser chacune de vos séances et de décomposer l’effort, afin d’identifier les axes à améliorer.

La montre connectée est un investissement qui motive

S’équiper d’une montre connectée est un investissement financier. Quand on a payé un certain prix pour son équipement, nous avons envie de le rentabiliser, pour ne pas gaspiller son argent. Acheter une montre connectée incite donc à faire plus de séances de sports. Il s’agit d’un élément psychologique non négligeable.

Comment choisir sa montre connectée pour le sport ?

Un grand nombre de modèles sont disponibles sur le marché. Pour choisir la montre connectée adaptée à vos besoins, vous devez étudier plusieurs facteurs. Les fonctionnalités proposées, le poids, le confort, la lisibilité des informations et l’étanchéité sont des éléments importants. Si vous êtes amateur ou professionnel, vous ne vous dirigerez pas vers la même montre.

L’utilisation d’une montre connectée vous aide à progresser. Commencez par bien définir vos besoins actuels et vos objectifs à atteindre afin d’en tirer le meilleur parti.