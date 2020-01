C’est dans la collection Les lutins, des éditions L’école des loisirs qu’a été réédité le titre Mè keskeussè keu sa ?, un bel ouvrage de Michel Van Zeveren. Un livre souple, pour les jeunes lecteurs, paru en janvier 2020, qui revient sur l’arrivée de Crasse, aux côtés de Kiki et Koko.

Il y a fort, fort longtemps, à la préhistoire, dans la grotte de Koko et Kiki, un petit être qui est arrivé comme ça ! Au milieu de leur grotte, ils découvrent une petite chose qui fait « Ouiiiiiiin ». Koko demande ce que c’est, tout en prenant le petit être par les pattes, la tête en bas. Kiki lui répond qu’elle ne sait pas. Koko se pose plusieurs questions, sur la provenance, l’intérêt… Kiki ne peut répondre à ces questions, elle ne sait pas du tout d’où ça vient, ni à quoi ça sert. Koko pense que c’est bizarre, Kiki ajoute même que c’est mystérieux. Koko finit par admettre qu’ils l’ont trouvé par terre, donc cela doit être de la crasse…

Le récit est surprenant, jouant avec les mots et la phonétique, comme le laisse paraitre le titre. Koko et Kiki sont un homme et une femme de la préhistoire, vivant dans une grotte. Un jour, ils découvrent un petit être qui leur ressemble beaucoup, à force de questions et de regards, ils finissent à l’adopter ! L’histoire est amusante et plaisante, très douce et curieuse, même touchante. La lecture est un régal, tant pour les jeunes lecteurs, que pour les parents, avec ces personnages attachants, curieux et amusants. Un humour simple et efficace, adorable, avec cet univers préhistorique que les enfants apprécient et le thème de la famille qui rassure. Le dessin est tout aussi simple et efficace, avec un trait rond, fluide et des personnages expressifs.

Mè keskeussè keu sa ? est un bel ouvrage souple, une réédition de l’album de Michel Van Zeveren, dans un format plus accessible, abordant, sur le fond de la préhistoire, les sujets de la famille, de l’adoption et du rôle de parent.