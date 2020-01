Mages, tome 3, Altherat

Altherat est le troisième tome de la saga fantastique Mages, de l’univers des Terres d’Aran. Une bande dessinée de Jean-Luc Istin et Laci, parue aux éditions Soleil, fin novembre 2019, qui invite à découvrir la nécromancie, l’art de la mort, à travers un personnage charismatique.

Il y a bien longtemps, le haut roi Rekk régnait sur toute l’Yrlanie, et Karastott devint la capitale. Aujourd’hui, Karastott est devenue la cité principale et démesurée du clan des Karsson. La capitale était démesurée, du point de vue du royaume peu étendu. La cité avait l’apparence outrancière des ambitions d’une autre époque. Mais les ambitions ne manquaient pas pour le nouveau maître, qui désirait les remettre au goût du jour. Pour cela, il comptait sur son plus fidèle serviteur. Il lui permettrait d’atteindre ses objectifs, et cet homme-là est le narrateur de cette histoire, Altherat, de la voie des nécromants. Une voie qui fait frissonner le commun des mortels, alors qu’elle n’est ni pire, ni meilleure, que les autres. Elle est lugubre, austère, mais nécessaire et lorsqu’elle est bien utilisée, elle peut servir de nobles causes. Mais au service de son roi, Altherat trouvait que la nécromancie devenait un art infernal.

Altherat est un mage inquiétant, au premier regard, de par son art, et son emprise sur la mort. Aux ordres du roi Goddrick, roublard et vicieux, qui n’a jamais hésité à tuer ou faire tuer, pour être sûr de rester le maître des lieux. Depuis peu, il est ambitieux, il veut reconquérir les autres royaumes d’Yrlanie. Commence alors les rapports de force, les contacts, les tensions, les confrontations, les manigances… La bande dessinée est assez dense, entre les différents rois des quatre royaumes d’Yrlanie, le pouvoir et les convictions de chacun, les alliances, les complots, leur mage, à chacun et la vie même d’Althérat, qui se dévoile assez rapidement. En effet, le mage possède un grand secret lié à son art, sa bien-aimée qu’il a ressuscitée. Le récit est bien mené et l’intrigue bien ficelée, avec le mage pris en étau, au cœur d’une enquête pour meurtre, dont il va devoir lever le voile et faire toute la lumière, s’il ne veut pas perdre la vie. La fin est surprenante, avec une grande révélation, qui sera à suivre dans les prochains tomes des Terres d’Arran… Le dessin est plaisant, toujours bien travaillé et détaillé, offrant de très belles planches à découvrir.

Altherat est le troisième tome de la série Mages, une bande dessinée qui présente un mage, un nécromancien, un personnage à l’allure et à l’art lugubre qui, pourtant, plaît, semble juste et bien, malgré son erreur, son amour impossible, son choix.