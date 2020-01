Divine Meteor T1 et 2 : du fun et de la réflexion !!

Divine Meteor, c’est le titre d’un nouveau shonen proposé par Komikku Éditions ! Une météorite s’écrase sur Terre, et, ce n’est pas des monstres ou des aliens qui en sortent, mais une gamine aux pouvoirs exceptionnels qui n’est autre que DIEU en personne !! C’est frais, c’est fun, et surtout, ça emmène à une réflexion intense sur le monde, les Dieux et leurs créations !!! Le tome 1 est disponible depuis le 28 Novembre 19 , et le tome 2, le 12 décembre 19 !! De quoi avoir un avant goût très positif !!!! (+12)

Le décor :

Ariyuki est un jeune homme complètement banal, à qui la vie sourit rarement : très « gauche », il ne se passe pas une journée sans qu’une chose « loufoque » lui arrive ! Assis sur son lit, il s’extasie devant le ciel étoilé !! Juste le temps de voir passer une étoile filante pour faire les voeux les moins originaux du monde : avoir une copine, de bonnes notes aux examens, et un ticket gagnant, histoire de devenir riche !!!

Mais un jour, en rentrant du lycée, c’est la pire chose « loufoque » qu’il a devant les yeux !! Sa maison a complètement été rasée du paysage !!! A la vue de se désastre, il se met à imaginer les pires choses pour expliquer ce phénomène … On peut dire qu’il pète carrément un câble ! En même temps, qui ne serait pas dans cet état après une telle vision !!

En observant de plus près, il remarque un énorme cratère dont il sort un fragment de roches … Aussitôt, le fragment se transforme en une gamine étrange, qui prétend être Dieu !!!!

Frôlant l’apoplexie, Ariyuki va passer dans différents stades « psychiatriques » au vu de l’explication de la dénommée Darmir qui vient d’apparaitre sous ses yeux !! Puis, après une démonstration de ces pouvoirs, il va devoir faire preuve d’un immense sand froid pour retrouver la raison !!!!!! Car, il n’est vraiment pas au bout de ses surprises !!!!!!

Le point sur le manga :

Si vous voulez être pliée de rire comme moi lors de la lecture de ce nouveau titre, précipitez vous chez votre libraire !!! Mikihisa Konishi est un grand maître créatif, c’est sûr ! Son récit, terriblement original, alterne entre situations improbables et loufouques, et sujets digne d’une dissert. de Bac Philo : on adore cette dualité effarante ! Il pose les bases de son scénario avec des personnages et une histoire complètement banaux, pour se transformer au fil de la lecture, en récit purement réflexif ! Le tout, en restant sur une ligne digne d’une comédie !! On adore « Divine meteor » aux Éditions Komikku pour : son Dieu terriblement tendance, féminin à souhait et adorable. Ses deux personnages masculins : l’un banal à souhait, qui arrive à nous sortir des « kamehos » qui se nomme : « fais chier » , et l’autre accro aux petites culottes !!! Et, la quatrième protagoniste complètement allumée, et jalouse à souhait !

Un premier tome hilarant où Ariyuki prend ses marques avec sa « nouvelle » compagne, et doit affronter un ennemi de marque. Puis un deuxième tome, où la concurrence débarque, ce qui va compliquer un peu les choses !!!

La conclusion :

Divine Méteor aux Éditions Komikku est un vrai trésor de bonne humeur et d’instruction !! Grâce à son sujet follement philosophique, ce manga nous renvoient directement vers les origines des croyances, leur création, et les possibilités pour les utiliser si elles se matérialisaient comme dans ses deux premiers tomes hilarants et réflexifs à souhait !!!! Une bonne manière de prendre plaisir à philosopher en 5 tomes !!!!