Melody – Cette autre en moi

Cette autre en moi est le premier tome de la nouvelle série jeunesse intitulée Melody, paru aux éditions Dargaud, en septembre 2023. Une bande dessinée de Lylian et Rosalia Armenteros, qui présente une aventure fantastique, entre vie et mort, enfance et passage à l’âge adulte.

Sur une scène, une jeune fille s’apprête à jouer du piano. Devant la scène, assis, se tiennent trois membres du jury. Derrière eux, un peu plus loin dans la salle, ses parents l’attendent. La jeune fille se pose, puis commence à jouer. Sa musique semble envoûtante, le jury ne semble pas en revenir. Une grande émotion se dégage des notes de la jeune fille, à tel point que tout le monde verse une larme. Sur le chemin du retour, dans la voiture, la mère félicite sa fille. Elle assure à Melody que sa place est au conservatoire. Elle affirme que dès les premières notes, son interprétation a emporté tout l’auditoire dans son monde merveilleux. Le père, au volant, assure qu’il est d’accord avec maman. Il explique que Melody a été magistrale. Mais alors qu’ils discutent en voiture, une ombre passe devant eux, le père donne un coup de volant…

Melody se retrouve à l’hôpital, dans un état semi-léthargique. Ses parents, à ses côtés, ne savent pas quoi faire, ni penser. Alors qu’ils attendent des résultats plus complets, Melody arrive dans un lieu étrange. Elle erre dans l’entre-monde, avec les autres esprits. Elle est vouée à mourir, sauf si elle accepte un pacte avec Shanala, une étrange sorcière, qui vit dans l’entre-monde. La jeune fille sort du coma et retrouve rapidement sa famille. Mais elle va devoir bientôt accomplir une première mission, qui change la jeune fille en jeune femme… La bande dessinée est assez bien posée, présentant, dans un premier temps, Melody, jeune virtuose du piano, qui revient d’entre les morts. Mais pour son retour parmi les vivants, elle va devoir accepter de curieuses missions, qui la transforment en jeune femme. Elle va aussi découvrir un univers de sorcellerie et de mort.

Le récit est intéressant, curieux, avec la vie, la mort, la jeunesse, l’âge adulte et la magie qui s’empare de tout cela. Une aventure fantastique, pleine de mystères à résoudre, se profile, pour cette jeune fille qui semble fragile, mais qui ne manque pas de courage. L’histoire semble sensible, entre séparation et amour, avec un final, pour ce premier tome, qui apporte son lot de questionnements. Le dessin est superbe, avec un trait rond et doux, des personnages expressifs, et de belles couleurs.

Cette autre en moi est le premier tome de la nouvelle série fantastique Melody, des éditions Dargaud. Un album qui présente une jeune fille qui va devoir passer un étrange pacte, pour revenir de l’entre-monde et retrouver le monde des vivants, ainsi que ses parents.

Lien Amazon