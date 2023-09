Flic à la PJ – Arnaque, crime & TVA           

Arnaque, crime & TVA est le deuxième tome de la série flic à la PJ, des éditons Delcourt, paru en août 2023. Une bande dessinée de Corbayran, Ludovic Armoët et Luca Malisan, qui propose une immersion dans la PJ, au travers d’enquêtes réelles.

Octobre 1984, sur l’île de la Réunion, un homme s’apprête à quitter sa famille. A l’arrière de la voiture, sa femme lui demande s’il a bien pris des lames pour son rasoir, s’il n’a pas oublié le dentifrice… Ludovic rassure sa femme, affirmant que s’il a besoin il achèterait sur place. En effet, à Paris, il doit bien y avoir des magasins ! Cécile lui demande de ne pas se moquer. Ludovic rappelle que sa valise est à moitié vide. Ça ne vaut pas la peine de faire un check-up complet. Il sait exactement ce qu’il a mis dedans. Il y avait peu de choses dans sa valise, une chemise, un peigne, une photo, quelques morceaux d’enfance et d’adolescence. Tout ce qu’il ne pouvait pas emporter avec lui, il devait l’abandonner, ses parents, ses oncles et tantes, ses frères et sœurs, ses amis, Cécile, sa fille…

Après l’affaire Giovanni, Ludovic se retrouve dans les locaux de la brigade financière. Une curieuse affaire va lui être proposée, pour trouver une arnaque à la TVA, dans l’entreprise d’un homme qui ne veut pas que ça lui retombe dessus. En dépit de son inexpérience, Ludovic va apprendre, demander un peu d’aide et commencer réellement les investigations. La bande dessinée est entrecoupée de flashbacks. Ils viennent présenter l’évolution de la carrière de ce jeune homme réunionnais, déraciné. Il s’accroche à son rêve d’enfant, devenir inspecteur de police. Le personnage est attachant, juste et droit, il est aussi un ami fidèle. L’enquête, quant à elle, reste captivante et plutôt bien menée et expliquée, malgré la complexité de la chose. L’album présente une nouvelle enquête, comme un témoignage de l’engagement de certains flics. Le dessin reste réaliste et moderne, avec un trait fluide, posé et plaisant.

Arnaque, crime & TVA est le deuxième tome de la série immersive Flic à la PJ, des éditons Delcourt. Un album captivant et bien mené. Il vient présenter le rêve d’un jeune homme déterminé à devenir inspecteur de police, à travers un parcours et des enquêtes réelles.

