À la Découverte du Mystère Jaune 2021 du Domaine Cauhapé 

Le vin est souvent synonyme de mystère et d’émerveillement. Le Mystère Jaune 2021 du Domaine Cauhapé souhaite aller encore plus loin en espérant offrant une expérience gustative inoubliable.

Un cépage d’exception

Le Mystère Jaune 2021 est élaboré à partir du cépage 100% Petit Manseng. Le Petit Manseng est un cépage rare et précieux qui se distingue par sa capacité à mûrir tardivement sur les coteaux ensoleillés du Jurançon. Cette caractéristique unique permet d’obtenir des raisins gorgés de saveurs et de sucres, contribuant à la création d’un vin d’une richesse exceptionnelle.

Un goût inoubliable

Vinifié comme un vin rouge, Le Mystère Jaune 2021 réserve de belles surprises. En effet, il dévoile une structure élégante et des tanins fins qui évoquent subtilement les écorces d’oranges et les épices. Gourmand en bouche, il s’équilibre parfaitement entre la fraîcheur des agrumes et la longueur des notes fruitées.

Robe énigmatique et packaging élégant

La robe jaune lumineuse de ce vin du Domaine Cauhapé est gorgée du soleil du Jurançon. Le packaging soigné et élégant reflète parfaitement son caractère prestigieux. Une bouteille à la fois moderne et intemporelle qui saura séduire les amateur·rices de vin exigeant·es.

Accord mets et vin

Le Mystère Jaune 2021 ne se contente pas d’être un vin délicieux. Sa polyvalence en fait un compagnon idéal pour des mets à base de veau ou de canard. Il se mariera également parfaitement avec des produits de la mer, ou une cuisine thaï à base de lait de coco.

Un vin à ne pas louper

En somme, le Mystère Jaune 2021 est bien plus qu’un simple vin, c’est une expérience sensorielle qui vous transporte au cœur des vignobles du Jurançon. Une dégustation qui éveille les sens, émerveille le palais et laisse une empreinte mémorable. Une bouteille à ouvrir en toute occasion, pour célébrer la richesse et la diversité des vins français.