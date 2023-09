Battlestar botanica – Ed. Sarbacane

Battlestar botanica est un roman de science-fiction, de H. Lenoir, paru aux éditions Sarbacane, fin août 2023. Un space opera plutôt bien mené, assez moderne, mêlant aventure et humour, autour de personnages attachants et haut en couleur.

Ccel déclare qu’ils sont perdus ! Lorsque l’on vit à bord d’un vaisseau spatial, c’est la deuxième plus mauvaise nouvelle. La capitaine Barret, plantée au milieu du cockpit du Loquace. Elle observe la verrière et l’espace infini qui scintille. Elle acquiesce un signe de menton, ils étaient bel et bien paumés ! Les trois membres d’équipage présents autour de la capitaine poussent des grognements de frustration. Leur pilote attitrée, Kani, quant à elle, colla son front contre l’un des hublots. Le Transporteur de Classe 2, de forme ovoïde et recouvert de cuivre, comme tous ceux volés par les humains aux ektatesks, flottait paisiblement au milieu du vide. Kani, contrairement à Ccel, n’était pas capable de se localiser simplement en jetant un œil aux constellations qui les entouraient.

L’ouvrage débute avec une belle présentation des principaux personnages, humains et extraterrestres. Une galerie très fournie et plaisante permet de mieux comprendre et connaître les différents personnages, avant même de commencer l’histoire. Le Loquace et tous les membres de l’équipage se trouvent perdus dans l’espace et vont tenter de s’en sortir, tout en accomplissant leur mission. Le roman, pour adolescent et adulte, présente un space opera plein d’humour, avec des personnages plutôt attachants et surtout haut en couleur. Il n’y a pas beaucoup d’action ou de combat, mais le récit reste captivant et bien décrit, pour s’immerger auprès de cette aventure de science-fiction.

