Migrations est un beau livre, de Marc Ducquet, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, en novembre 2021. Un beau documentaire, abondamment illustré de photographies, cartes détaillées, pour comprendre le phénomène migratoire des oiseaux.

C’est par un sommaire, sobre et clair, ainsi qu’un avant-propos, que débute le bel ouvrage carré. C’est le phénomène migratoire qui est présenté, en premier lieu, avec la disparition automnale de certains oiseaux, puis leur réapparition au printemps. Intrigués, les hommes, depuis toujours, ont eu des théories, qui peuvent aujourd’hui faire sourire, sur ce phénomène incroyable. Depuis l’Antiquité, la migration est évoquée, comme par Homère dans L’Iliade. Ainsi, au fil des années, chacun y va de ses observations et de son imagination, pour tenter d’expliquer la migration de certaines espèces d’oiseaux. Ce n’est au XVI siècle que l’ornithologue Pierre Belon, conteste la théorie de l’hibernation, pour celle de la migration, avec des preuves à l’appui, car il a pu voyager en Asie Mineure.

Après un peu d’histoire autour du phénomène de la migration, celui-ci est étudié et expliqué aux lecteurs. En effet, différents thèmes sont à découvrir, à travers la migration, avec un parcours épique à parcourir pour les oiseaux. Ainsi, l’aire de nidification, la zone d’hivernage, l’évolution, la latitude, les obstacles, les points de passage, sont à découvrir, dans cet album documentaire très riche et intéressant. Après le phénomène, les stratégies migratoires sont présentées, dans une seconde partie. Des annexes viennent compléter le riche ouvrage.

Le livre est plaisant à découvrir, intéressant et captivant, revenant sur tout le phénomène incroyable de la migration des oiseaux, à travers une documentation riche et plein de photographies belles et fascinantes. Il répond à de nombreuses questions, et plus encore, interpelle et émerveille.

Migrations – Pourquoi et comment migrent les oiseaux est un beau livre documentaire, des éditions Delachaux et Niestlé, qui présente un ouvrage riche et intéressant. Un album abondamment illustré de photographies, cartes, et répondant à de nombreuses questions, sur ce phénomène saisonnier incroyable.