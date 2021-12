Spiritueux de Noël : que boire pour les fêtes ?

À moins d’une semaine de Noël, il est temps de planifier le repas du Réveillon. Quels plats concocter, quelles entrées et quels dessert ? Plutôt buche ou glace ? Canapés ou entrée unique ? Chapon ou plat végétarien ? Mais surtout, qu’est-ce qu’on boit pour accompagner tout ça ? En dehors des sirops et jus de fruits, aujourd’hui je vous présente quelques spiritueux parfaits pour les fêtes.

Que ce soit pour l’apéritif, pour accompagner le repas de Noël, pendant le trou normand ou en digestif, voici 4 spiritueux à découvrir pour les fêtes.

Le CRUZ Espumante

La Maison GRAN CRUZ, connue mondialement pour son Porto CRUZ et son savoir-faire vinicole, a créé le spiritueux CRUZ Espumante. Il s’agit d’un « blanc de blancs » pétillant élaboré à partir d’une sélection rigoureuse de cépages portugais. En effet, les cépages Viosinho, Rabigato et Codega ont été récoltés à la main dans les vignobles escarpés de la vallée du Haut Douro au nord-est du Portugal.

Après avoir été vinifié, il est mis au repos dans les chais CRUZ pendant de longs mois, avant de subir une fermentation en cuve close selon la méthode Charmat qui va lui offrir toute son effervescence.

CRUZ Espumante bénéficie par ailleurs de l’Indication Géographique Protégée « Duriense » qui signifie qu’il est issu de la vallée du Douro et embouteillé au Portugal. C’est un vin pétillant élégant, au nez floral et aux notes d’agrumes, à la bouche fraîche et ronde avec de fines bulles. Il se déguste pur et bien frais à l’apéritif, au dessert ou encore en cocktail. Autant dire que ce spiritueux trouvera facilement sa place sur votre table de Noël.

La Clairette de Die Jaillance

Jaillance, cave coopérative, est leader des vins effervescents d’Appellation d’Origine Contrôlée en France. Elle appose sa signature sur une large gamme de vins pétillants d’AOC de qualité récompensés dans les concours les plus prestigieux, en France et à l’International. De la culture de la vigne à l’expédition des vins en passant par toutes les étapes de la vinification, les hommes et les femmes de Jaillance partagent quatre valeurs fondamentales : le respect de la terre et de la nature, l’esprit coopératif, l’exigence de la qualité et l’esprit d’entreprise et d’innovation.

Un des produits phares de Jaillance est bien-sûr La Clairette de Die. Une boisson plus légère que les spiritueux cités dans cet article, qui offre une finesse légendaire. Née du soleil généreux de la Provence et de la fraîcheur de la montagne du Vercors, la Clairette de Die est un vin blanc naturellement effervescent. Reconnue Appellation d’Origine Contrôlée depuis 1942, elle est composée de petites parcelles de vigne, à une altitude allant jusqu’à 700 mètres. Sur ce terroir, les vignerons Jaillance portent un soin tout particulier au travail de la vigne. Issue de Muscat blanc à petits grains et de Clairette blanche, elle est élaborée selon la technique de vinification qui lui est propre : la « méthode diois ancestrale ».

Le goût est doux, sucré et fruité, et sera parfait pour accompagner votre ou vos desserts du réveillon.

Le Rhum Arrangé Ananas caramélisé Rivière du Mât

Entrons dans la cour des grands spiritueux avec le Rhum Arrangé Ananas caramélisé Rivière du Mât. Créée en 1886, Rivière du Mât est l’une des plus anciennes distilleries de l’île de la Réunion encore en activité de nos jours. Fidèle à cet héritage, le Maître de distillation perpétue ce savoir-faire ancestral avec exigence et précision. Cela permet aux Rhums Rivière du Mât de préserver leur renommée à travers les siècles.

Élaborée à partir de rhum blanc Rivière du Mât, d’ananas macérés et d’épices sélectionnées, sa recette Arrangé Ananas Caramélisé s’apprécie pure ou sur glace. Parfaite pour une pause au milieu du repas, avant le dessert. Sa robe est ambrée avec des reflets cuivrés, et diffuse une odeur d’ananas frais et gourmand. En bouche, le goût est savoureux et parfumé. On sent bien les notes de fruits exotiques tout en savourant la force du rhum sur le palais. Un rhum arrangé gourmand parfaitement adapté à l’atmosphère chaude et épicée de Noël.

Rhum vieux Saint James

Et pour terminer nos recommandations spiritueux, laissez-moi vous présenter le Rhum vieux Saint James. Vous l’aurez compris, je fais plutôt partie de la team Rhum quand on en vient à l’alcool fort. Ainsi, quoi de mieux comme digestif pour terminer un bon repas de Noël qu’un Rhum vieux Saint James de caractère ?

Depuis 1765, les Plantations Saint James produisent des rhums d’une rare qualité, et comptent parmi les fondateurs de l’univers prestigieux de l’Appellation d’Origine Contrôlée Martinique. Le rhum Saint James est issu de la fermentation puis de la distillation en colonne créole du pur jus de canne à sucre. Cette méthode d’élaboration, reconnue comme A.O.C rhum de la Martinique, confère aux rhums Saint James une multitude d’arômes, aux bouquets fins et fruités, parfaitement aptes au vieillissement en fûts de chêne.

Le Rhum vieux Saint James est un véritable bijou gustatif. En effet, il s’agit d’un Rhum Vieux de 3 ans, pure canne, qui surprend par sa complexité aromatique. Sa robe acajou sombre, noble et précieuse présente un arôme capiteux et riche en mystère. En bouche, on reconnaît des notes de fruits fraits et de fruits secs, associés à des arômes de vanille. Présenté en coffret, il conviendra aussi bien en digestif qu’en cadeau de Noël à offrir à un·e amateur·rice de rhum.