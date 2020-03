Miraculous – Le spectacle musical à Paris et en tournée

Partagez





Miraculous – Avis aux fans ! Les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel en tournée dans toute la France. Les super-héroïnes feront une halte au Dôme de Paris pour 20 représentations.

Miraculous

en tournée dans toute la France

puis du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021 au Dôme de Paris

Miraculous est un spectacle familial qui, après une première triomphale à Madrid, sera en tournée en France et dans le monde entier. Basé sur la célèbre série signée Zag Animation qui passionne des millions d’enfants à travers le monde, elle est suivie et adorée dans 120 pays. Pour la France, elle est diffusée par TF1 et NETFLIX.

Ce show musical a été créé avec la contribution exceptionnelle du producteur français de la série Jeremy Zag qui a activement participé à l’élaboration du scénario, des dialogues et des chansons inédites composées spécialement pour la scène.

Miraculous sur scène

Le public se retrouve dans une aventure inédite en plein cœur de Paris où vivent Marinette et Adrien, deux adolescents entourés de leurs amis. Le grand jour approche, tout le monde s’organise pour célébrer l’anniversaire de Marinette, mais l’ombre terrible de Papillon s’abat sur les héros ! À travers des combats spectaculaires, Ladybug et Chat Noir doivent affronter leur pire ennemi.

Retrouvez pour la première fois votre duo préféré et plus de 30 personnages sur scène, dont Chloé, Sabrina et Alya, dans un tourbillon de magie et de numéros aériens.