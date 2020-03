Faraway Paladin T1 : Un monde « inédit » passionnant !!

C’est chez Komikku Éditions, que le light Novel fantasy : « Faraway Paladin » de Kanata Yanagino se retrouve adapté en manga ! Paru depuis le 27 Février 2020, le lecteur découvre un shonen de toute beauté avec l’histoire intrigante de la ré-incarnation d’un personnage énigmatique !! Propulsé dans un monde inconnu, on suit sa « naissance » et son apprentissage dans ce nouvel univers !

Le décor :

Le néant … Le lecteur assiste aux dernières réflexions d’un homme lors de ses derniers instants … « … j’ai du faire un mauvais choix quelque part … ayant eu pour conséquence une vie manquée … »

Puis, s’ouvre une partie de chasse au milieu de la forêt ! Un jeune garçon nommé William, se remémore précieusement les leçons de son professeur. Après avoir réussi à capturer et tuer un petit gibier, il veut essayer la magie que son maitre lui a enseigné. Mais, ce n’est pas une magie comme les autres : pour se servir de celle-ci, William doit se concentrer afin de prononcer correctement les mots qui lui permettront d’obtenir son pouvoir … Devant lui, un énorme rocher. De quoi faire un bon entrainement s’il parvient à le briser en morceaux !

Il se positionne face à l’énorme caillou, prononce son « mot » et se réjouit, lorsqu’il constate qu’il a réussi à le couper en deux !!!! Mais, soudain, la partie coupée glisse et se met à dévaler la pente dans laquelle il était situé !! Une erreur «presque » fatale, que William aurait du anticiper ! Il lui reste encore du travail !!

Rentré trempé, après avoir fini dans un ruisseau pour avoir voulu éviter la moitié de rocher dévalant en sa direction, il rentre dans une immense abbaye qui semble être sa « maison ». Tout est silencieux, il fait sombre.

William semble un peu perdu, on voit qu’il appelle des personnes : « Marie… Gas… Blood??? ». Soudain, un gigantesque squelette apparaît derrière lui et il hurle d’effroi !!!!

Ainsi débute ce premier tome de « Faraway Paladin » aux Éditions Komikku ! De quoi vous mettre l’eau à la bouche !!!

Le point sur le manga :

En voilà un manga qui ne commence qu’avec des énigmes !!! Le mangaka Mutsumi Okubashi s’occupe de l’adaptation du récit initial de Kanata Yanagino, en nous plongeant directement dans l’ambiance. Alternant des flash-backs de leçons, et de « bribes » de souvenirs du protagoniste principal, le lecteur alterne entre découverte du passé de celui-ci et nouveauté de sa « nouvelle vie ».

Vous l’aurez compris, on parle ré-incarnation et dans ce premier tome, on découvre les bases de la vie d’un jeune garçon de ses 7 ans à ses 15 ans … Ce qui fait l’originalité du scénario, c’est ce mélange de « fantasy » et la singularité de ses personnages aux personnalités fortes. On voit défiler des monstres, des Dieux, ce qui donne un côté « légendaire » au récit.

Les illustrations aussi sont différentes du « manga » traditionnel. L’auteur ajoute des graphismes plus complexes et travaillés : un vrai régal pour les yeux !

Une première adaptation parfaitement réussie donc, qui nous pousse à la curiosité avec ses multiples énigmes et des personnages charismatiques et attachants !

La conclusion :

Une très bonne idée cette adaptation du light novel de « Faraway Paladin » grâce aux Éditions Komikku !! Le lecteur découvre un univers original qui dévoile toute une richesse de scénario ! Tout semble « inédit » : les graphismes, les personnages. Cette sorte de magie spéciale provenant de mot et tout cet univers imaginé construit autour de « Dieux » sont passionnants !!! Je n’ai qu’une chose à dire : un manga qui « transporte totalement » !!!