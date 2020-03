Prescription Lab de Mars 2020 : Beauty in the city #2

Je sais que vous languissez de découvrir le contenu de Beauty in the city, la Prescription Lab de mars 2020. J’avais hâte aussi, mais j’avais peur d’être déçue, car celle du mois dernier – la Cosmic Box – était sensationnelle. Are you Ready ? Go !

Beauty in the city – Prescription Lab de Mars 2020

New York is the best city in the world… Pas étonnant donc que la très inspirante Clémentine Desseaux ait décidé de s’y installer pour apporter sa french touch. J’aime beaucoup le thème, l’idée de parler de New York au travers d’une femme à la beauté décomplexée et que je ne connaissais pas encore. J’avais hâte de lire son interview pour en apprendre un peu plus sur elle. Elle m’inspire beaucoup. J’aime sa forte personnalité, ses formes, sa détermination : la beauté au naturel ! Et comme vous vous en doutez, j’avais hâte de lire Le Prescripteur – le n°40, rien que cela – dont j’adore le contenu. À l’intérieur, on retrouve bien sûr l’ordonnance beauté de mars, avec un récap’ des produits présents dans la box.

Elle se compose de :

Masque peeling Prescription Lab – 50ml

Rouge à lèvres MAC

Une carte cadeau MAC

Sérum hydratant bio Bioderma – 15 ml

Crème visage Rituals – 20 ml

Un tote bag Prescription Lab

Le magazine Le Prescripteur

L’idée de proposer des essentiels me plaît bien. Au programme, le sérum HydraBio de Bioderma, une crème de jour Éclat Glow de Rituals, le Masque Peeling aux acides de fruits de Plab, le rouge à lèvres mat MAC de couleur MEHR, ainsi qu’un sac de voyage absolument magnifique, très girl power. Et oh surprise, une carte rechargeable MAC de 15 € est glissée dans la box pour se faire plaisir encore et encore.

Même si la box possède deux formats voyage, le contenu reste cohérent et la routine est complète. J’aime l’idée d’emporter ces produits lors d’un voyage, quelle que soit la destination. Le produit qui m’emballe le plus ce mois-ci est encore un de la marque Plab, il s’agit du masque peeling. J’ai hâte de le tester. Je vous en reparlerai sur Insta.

Zoom sur l’interview de Clémentine Desseaux

Clémentine Desseaux à elle-même géré le shooting photo du magazine, une grande première pour Prescription Lab. J’ai vraiment aimé faire sa connaissance, comment ai-je pu passer à côté ? Elle mise tout sur le naturel, le fait de s’assumer tel que l’on est. Elle est très inspirante. Elle nous donne envie de combattre nos démons, and let’s go ! Elle évoque son point de vue sur la mode, la difficulté qu’ont les Françaises à assumer leur corps. Créatrice de la fondation All Womxn Project, elle prône la diversité des femmes et de la beauté dans le monde de la mode.

Who run the world ? Girls !!!

Et comme toujours, une présentation détaillée des produits présents dans la box. Des conseils en littérature, en art également, avec ce joli zoom sur Kit Agar, cette artiste anglaise qui célèbre la beauté de la femme au travers de ses dessins très fins et reconnaissables. Et plein d’autres surprises à découvrir, notamment les secrets de beauté des new-yorkaises et les marques qu’elles utilisent au quotidien.

Mon avis global sur la box

Je l’ai trouvé très sympa. Elle est cohérente avec le thème, et j’ai encore plus apprécié la collaboration avec Mac Cosmetics. Le rouge à lèvres est magnifique, perfect ! Côté soins, j’ai été un peu moins emballée par le sérum Bioderma, parce que je le connais déjà très bien. Cela reste quand même un bon produit, il donne un coup de fouet aux teints ternes, une valeur sûre. J’ai hâte de tester le masque peeling, je mise tout sur lui, je l’avoue. Le sac est absolument superbe. J’ai hâte de glisser mes affaires lors de ma prochaine escapade et de le porter fièrement. Quant au thème, j’ai adoré. Les femmes sont clairement mises à l’honneur. Toutes les femmes sont belles, toutes ! Avec un peu de confiance en soi, de l’amour, des projets, etc. Tout est possible !

N’hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la box de mars 2020. Quels produits avez-vous préféré ? Et si vous voulez vous laisser tenter, voici un code promo qui vous permettra de déduire 3 € de votre nouvel abonnement : FRANCENET03