Les sauroctones, le premier tome

Les sauroctones est une nouvelle série post-apocalyptique, des éditions Dargaud, parue fin janvier 2020. Une bande dessinée d’Erwann Surcouf, assez surprenante et plaisante qui propose un savant cocktail de science-fiction.

Trois adolescents expliquent qu’ils n’en ont rien à faire d’Axel Excel. Il les a juste embauchés parce qu’ils connaissaient bien la région. Dans le village d’où viennent ces trois jeunes gens, les habitants ont fait un financement participatif pour faire venir ce fameux Axel Excel. Il est venu pour capturer le Tamarro, un méga-monstre. Les adolescents affirment qu’ils n’ont besoin de personne pour attraper le monstre, car les véritables sauroctones ce sont eux ! Mais ils sont rapidement interrompus par un homme qui les interpelle, en les appelant « branleurs ». Axel Excel s’impatiente, il aimerait savoir s’il est possible de couper par la ravine, pour tenter de rattraper le méga-monstre. Les trois garçons expliquent alors qu’il y avait un pont avant, mais qu’il a été emporté par la rivière. Aussi, il va falloir passer ailleurs, pour rejoindre le plateau d’Aulussat.

La bande dessinée est surprenante, originale et bien menée, présentant un univers post-apocalyptique riche et captivant. Trois jeunes garçons sont mis, tout d’abord en avant, puis des rencontres, des rebondissements et des accidents vont bouleverser le trio, qui va changer, muter… Mais trois héros ressortent de ce premier tome, des adolescents peu ordinaires, dans ce nouveau monde à découvrir. Il est peuplé de créatures terribles, de monstres sanguinaires, et de personnes possédant une mutation ou un pouvoir. La quête d’un personnage va entrainer toute la petite bande dans des aventures incroyables, un voyage plein de rencontres, bonnes et mauvaises, avec son lot d’actions, d’humour et d’émotions. Les personnages deviennent attachants, se dévoilant peu à peu. Le dessin est assez simple, sans fioritures, plutôt rond et plaisant, avec un choix de couleurs offrant un univers particulier.

Les sauroctones est une nouvelle série, qui débute avec ce premier tome, une bande dessinée qui présente un univers singulier, un monde post-apocalyptique surprenant et intéressant, une quête courageuse, une aventure décoiffante.