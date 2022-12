Mon petit cache-cache – Es-tu là, petit lutin ?

Es-tu là, petit lutin ? vient compléter la collection Mon petit cache-cache, des éditions Usborne. Un petit livre attrayant, à trous et cartonné, d’Essi Kimpimäki, paru fin septembre 2022, qui propose une drôle de parte de cache-cache, à travers la féérie de Noël.

Dès la couverture, des creux et un trou invitent les enfants à toucher, manipuler, regarder au travers et tourner la page. Une jolie scène est à découvrir, sur la première double page. Des animaux s’affairent pour décorer les sapins qui sont dehors. Un ours et une petite souris se demandent où se trouve petit lutin. Une écharpe jaune, derrière un sapin, fait penser que le lutin se trouve derrière. Mais une fois la page tournée, les enfants découvrent qu’il s’agit, en fait, d’une guirlande ! Cependant, entre les arbres, quelqu’un semble se cacher. L’ours pense bien y trouver le petit lutin…

Ainsi de suite, les scènes semblent en cacher d’autres, et le petit lutin, par la même occasion. Le jeu est plaisant, les jeunes lecteurs s’amusent à chercher, comme les personnages ! Les creux et trous offrent une lecture plus dynamique, incitant à découvrir au-delà, à observer et à imaginer la suite. Le texte est également dynamique, avec la narration qui se veut interactive. En effet, les enfants sont vivement interpellés, pour répondre aux questions, chercher le lutin, tourner les pages, découvrir… Le récit est court et simple, proposant aussi de découvrir la féérie et les préparatifs de Noël, tout en enrichissant le vocabulaire. Le dessin est tout aussi simple et efficace, avec un trait rond, des personnages expressifs et un univers coloré.

Es-tu là, petit lutin ? est un nouveau titre de la collection Mon petit cache-cache, des éditions Usborne. Un livre curieux, interactif, qui propose aux enfants de participer activement à la recherche du petit lutin. Un ouvrage solide, amusant et curieux, à glisser au pied du sapin de Noël, ou à découvrir avant, pendant les préparatifs !

Lien Amazon