Lefranc Bourgeois – Une sélection de sets pour Noël

Lefranc Bourgeois est une marque française, créée en 1720, qui promeut la créativité de tous les artistes, à travers des gammes de produits remarquables. Pour les petits, comme les très grands artistes, la marque française présente différents sets à glisser au pied du sapin de Noël.

En effet, la marque française Lefranc Bourgeois est devenue le fournisseur pour les artistes les plus célèbres. Elle accompagne, avec passion les artistes peintres et leur créativité. Et bien au-delà, elle propose aussi aux futurs artistes de découvrir l’art et la peinture. En effet, la marque suggère aussi aux enfants de fabuleux sets pour s’éveiller.

Le set Spoty gouache pochoirs formes fait d’ailleurs partie de la sélection pour ce Noël. Un set adorable, qui se compose de 17 pièces, pour les enfants à partir de 3 ans. Il y a quatre applicateurs de gouache Spoty, prêts à l’emploi et 13 pochoirs proposant chacun deux formes. Le kit est complet pour les enfants qui vont pouvoir libérer leur créativité. Les applicateurs de gouache, à embout mousse, se tiennent parfaitement en main, avec leur forme ergonomique. Ils permettent un effet tampon qui offre une nouvelle dynamique autour de la peinture. Les pochoirs invitent à créer de superbes formes, de découvrir les ronds, étoiles, carrés, sapins, cœurs, avions… L’activité suggérée est plaisante, créative, proposant de réaliser de superbes dessins en peinture. Une approche quelque peu différente, curieuse et plaisant, sans mains ni pinceaux.

Pour les plus grands artistes, le classique set primaire, pour les mélanges fondamentaux est parfait pour débuter. Six tubes de gouache extra fines, de 14ml, sont à retrouver dans ce kit. On y retrouve les trois couleurs primaires, ainsi que du noir, du blanc et de la laque carminée. Les trois primaires permettent ainsi de réaliser ses propres couleurs, pour réaliser de jolies créations uniques. Les mélanges permettent des tons purs, plaisants et authentiques. La texture velours est plaisante, riche en pigments, pour de belles couleurs, qui ne bougent pas.

Pour travailler ces gouaches, il ne faut pas oublier les pinceaux ! La marque Lefranc Bourgeois propose, là encore, une belle sélection de produits. Pour s’exercer et travailler, vous pouvez aussi retrouver des blocs de papier, pour parfaire le cadeau de Noël !

La marque française Lefranc Bourgeois, qui accompagne grands et petits artistes propose des sets pour tous. Les enfants, comme les débutants ou les véritables artistes, chacun trouvera de quoi satisfaire les envies créatives !

