Pouvons-nous aider les arbres ? Oui c’est possible ! est un livre jeunesse, des éditions Usborne, paru en novembre 2022. Un documentaire attrayant, qui sensibilise les jeunes lecteurs à la protection des forêts, pour sauver la planète, les animaux en danger et leur avenir.

Dans une cabane dans un arbre, des enfants s’amusent. Ils observent autour d’eux, ils ont l’impression de ne pas être seuls. Ils découvrent une paire d’yeux, une queue tachetée, une barbe orangée… un léopard et un orang-outan s’invitent dans la cabane des enfants. Alors qu’ils décident de partager un pique-nique, des visiteurs frappent à la porte. Deux oursons et un écureuil ont un message important à transmettre aux enfants. Les arbres ont un message urgent, car ils sont en danger ! Ils ont besoin de la protection des enfants, tout comme les animaux qui peuplent ces forêts, à travers le monde.

Ainsi, après une mise en scène et quelques explications, des informations d’ordre du documentaire sont présentées. C’est avec les forêts amazoniennes, chaudes et humides, qui hébergent un dixième de toutes les espèces animales et végétales du monde, que les explications débutent. Les enfants découvrent que ces forêts sont réduites d’année en année, rasées ou brûlées ! Chaque animal présente l’urgence de sauver leur forêt, pour le bien-être des animaux et de tous. Le documentaire est bien construit, impliquant réellement les jeunes lecteurs dans l’urgence d’aider les forêts. Les causes et les conséquences exposées, permettent aussi de trouver des solutions, pour préserver la planète et ses ressources, notamment les forêts. Le dessin est plaisant, plutôt simple, rond et coloré.

Pouvons-nous aider les arbres ? Oui c’est possible ! est un documentaire curieux et passionnant, des éditions Usborne. Un livre qui implique des enfants, avec une approche singulière sur la sensibilisation, la préservation et la protection des arbres, pour sauver la planète.

