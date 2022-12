Les bienfaits de la pratique de la broderie diamant

Bien connu des passionnés d’art créatif, la broderie diamant aussi appelée diamond painting ou peinture diamant, est un loisir DIY qui apportent de nombreux bienfaits à celui qui la pratique. Ne nécessitant aucune compétence et aucun matériel au préalable, cette activité peut être pratiquée par tout le monde, petits et grands. L’objectif de ce loisir consiste à réaliser une toile brillante en y déposant de petits diamants scintillants appelés strass. Dans cet article, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir sur les avantages du diamond painting et comment réaliser votre toile.

La création d’une toile de broderie diamant

Pour commencer, il vous faut faire l’acquisition d’un kit complet de broderie diamant. Une fois le kit entre vos mains, vous devrez faire l’inventaire des accessoires présents dans votre kit à savoir : les sachets de diamants, la toile à recouvrir de diamants, la coupelle, le stylo applicateur, la pince et les carrés de colle. Il est recommandé de pratiquer la broderie diamant dans un petit coin de travail calme avec un bureau sur lequel vous avez vos outils et diamants à portée de mains.

Le processus de création est relativement simple, commencez par regarder les symboles présents sur la bordure de la toile. Chacun de ces symboles correspond à une couleur bien précise de diamants. Choisissez les strass de votre choix et versez en une petite partie dans la coupelle prévue à cet effet. Munissez vous de la pince ou du stylo applicateur et collez les diamants sur leurs symboles correspondants. Renouvelez le processus jusqu’à ce que la toile soit totalement recouverte de petites perles colorées.

Les avantages de la broderie diamant pour la santé

De nos jours, tout doit aller vite, notre temps d’attention est de plus en plus réduit en partie à cause des écrans et des réseaux sociaux. Le diamond painting vous offre la possibilité de vous recentrer sur vous et de respirer. Cette activité peut aussi bien se pratiquer seul, en petit groupe ou avec ses enfants. La pratique de la broderie diamant est considéré par certains pratiquant comme de la méditation active puisque vous déconnectez toutes les pensées de votre cerveau en vous focalisant sur la réalisation de votre création.

Les personnes souffrant de stress et d’anxiété trouvent une certaine sérénité dans la pratique de cet art créatif. Parfois pratiqué dans des contextes médicaux ou éducatifs, le diamond painting fait partie de ces loisirs employés durant des séances d’art thérapie. Ceci s’explique par le fait que la pause des petites perles nécessite une certaine précision puisqu’elles ne mesurent que quelques millimètres.

Une toile en broderie diamant pour un cadeau original

Bien que la plupart des boutiques spécialisées dans la vente de kit de broderie diamant offrent le choix entre un grand nombre de modèles tout aussi variés les uns que les autres, certains de ces magasins en ligne proposent à la vente des broderies diamant personnalisées. Si vous êtes à la recherche d’un cadeau original pour offrir à l’un de vos proches, la broderie diamant personnalisée est sans aucun doute le cadeau parfait. Il vous suffira juste de choisir la photo de votre choix et de la télécharger sur la boutique en ligne. Et une fois la commande validée, vous recevrez dans les prochains jours votre toile à recouvrir de petites perles scintillantes.