Le récit initiatique Rose & Crow se poursuit avec ce Livre 2, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2022. Une bande dessinée d’Amélie Sarn et Lise Garçon, qui présente un monde exceptionnel en proie à une maladie terrible. Un récit sombre, curieux, autour d’une adolescente qui se cherche.

Dans une belle demeure, une petite fille pleure. Il s’agit de Rose toute petite. Elle est dans les bras de sa mère, qui la réconforte en faisant de la magie. Elle fait apparaitre une jolie rose dans sa main. La mère pose son enfant à terre. Rose poursuit le tour de magie. Elle fait pousser des feuilles autour d’elle. La femme rejoint son mari, dont les vêtements sont déchirés. Il ne sait pas ce qui s’est passé, ce qui lui est arrivé. La femme lui répond que c’est à cause du pouvoir qu’elle lui a donné. Elle explique que le corps et l’esprit de Mansklings ne sont pas faits pour la magie. L’homme pense qu’ils n’auraient pas dû… La femme réplique qu’ils n’avaient pas le choix, car les Inquisiteurs tuent les siens sans relâche et qu’ils doivent se protéger. Enfin, elle rappelle que Gallen le considère comme un traître.

Pour tenter de sauver Udover, qui va mal, Rose doit développer ses pouvoirs. Elle est accompagnée d’Ugle, mais ne veut pas l’écouter. Elle fait confiance à Crow, qui lui cache des choses… Le récit est encore une fois plutôt bien découpé, entre les différents protagonistes qui mènent chacun leurs petites affaires. Des flashbacks permettent d’en savoir plus sur l’enfance de Rose et ses parents, mais aussi sur ce qui se trame. La bande dessinée est assez bien rythmée, offrant quelques éléments de réponse, mais aussi d’autres questionnements… La magie, les mystères, les créatures offrent un univers plaisant à découvrir, sombre et parfois lumineux. Le récit initiatique sur l’adolescence, l’attrait de l’ambiguïté et le sentiment amoureux est captivant. Le dessin, un brin manga, reste très plaisant à découvrir.

Rose & Crow Livre 2 est un récit initiatique, qui se poursuit, avec ce deuxième tome, des éditions Delcourt. Un album captivant, qui vient révéler quelques secrets, offrant une fin pleine de rebondissements, qui tient en haleine ! C’est aussi un univers sombre et fabuleux à la fois, qui n’a pas fini de se dévoiler…

