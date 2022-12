Sans pitié – La retenue est un nouveau jeu délirant, rapide et drôle, par les créateurs de Blanc-Manger Coco et Juduku. Un jeu distribué par ATM Gaming, qui propose des jeux simples et funs, fabriqués en Europe, avec des matières 100% éco-responsables.

La boîte est comme celles de la collection, longue, fine, ne prenant pas trop de place. Elle propose un jeu d’ambiance pour 3 à 10 joueurs de 12 à 99 ans, et des parties de 15 à 60 minutes. Un jeu dans la même veine que Sans pitié, mais plus soft, qui se compose de 600 cartes. Il y a des cartes roses et des cartes noires. Les cartes roses sont des questions, des débuts de phrases auxquelles il faudra répondre par les cartes noires.

Les règles du jeu sont simples, les joueurs reçoivent 12 cartes noires. Le maître du jeu pioche une carte rose, pour la lire à voix haute et la poser au centre de la table. Tous les joueurs doivent choisir leur réponse en fonction de leurs cartes, complétant au mieux cette réponse. Elle est déposée face cachée sur la table. Le maître du jeu mélange les cartes réponses posées sur la table par les joueurs et les lit les unes après les autres, en répétant à chaque fois la carte rose, qui présente la situation.

C’est le maître du jeu qui choisira la réponse qu’il trouve la plus drôle, déterminant ainsi le vainqueur de la manche, en remportant un point. Pour la manche suivante, c’est ce vainqueur qui devient maître du jeu ! Tous les joueurs piochent une carte réponse, pour toujours avoir 12 cartes en main. C’est le premier joueur à atteindre 7 points qui remporte la partie.

Sans pitié – La retenue est un jeu d’ambiance amusant et captivant, à jouer en famille ou entre amis. Un jeu simple et rapide, pour s’amuser, rigoler, passer de bons moments de rigolade ! Une boîte pleine de cartes à déposer au pied du sapin de Noël…

