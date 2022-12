Papo accueille les enfants à la ferme pour Noël

Le Noël de Papo se passera au cœur de la ferme cette année. Au programme, un superbe décor et des figurines d’animaux pour permettre aux enfants de s’inventer des petites histoires autour de cet environnement qu’ils aiment tant.

Les figurines Papo restent une belle idée de cadeau pour les enfants qui commencent à s’inventer des petites histoires. Et avec la thématique de la ferme, impossible de se tromper !

La ferme : un décor réaliste signé Papo

Papo propose plusieurs décors aux enfants, à commencer par une ferme réaliste qui va leur donner envie de jouer avec les animaux qui la composent. Elle est réussie esthétiquement, le support est robuste, ils pourront jouer dessus durant de longues heures sans souci. Ils vont s’inventer leurs propres histoires à l’aide des détails présents dans le décor : la grange, l’écurie, les abreuvoirs, la paille ou encore le grenier. Tout ce qu’il faut donc pour qu’ils aient l’impression d’être en immersion dans la ferme Papo. Le support est plutôt facile à utiliser, d’autant plus que le toit peut se retirer pour faciliter l’insertion des animaux. Ils vont se rendre compte qu’il y a beaucoup de choses à faire à la ferme : s’occuper des animaux forcément, les soigner, les nourrir, les promener. Ils devront prendre soin de l’environnement en lui-même de façon à ce que tout soit propre et ordonné. Bref, ils vont beaucoup s’amuser !

Des animaux à intégrer au décor

Papo, c’est surtout et avant tout des figurines, des animaux tout aussi réalistes que le décor. Et ils sont nombreux ! Les amoureux de chevaux vont se régaler car la collection que propose Papo est immense. Et il y a aussi des décors propres à cet environnement que les enfants pourront tout à fait intégrer à celui de la ferme : box à chevaux, box et accessoires, box de lavage. Les animaux de la ferme quant à eux sont tout aussi nombreux : vaches, cochons, ânes, moutons, chèvres, poules, lapins, paon, etc. Ils n’auront qu’à choisir leurs préférés.

Papo aura toute sa place sous le sapin cette année encore et pas seulement autour du thème de la ferme. Il y a aussi l’univers marin, les dinosaures, les chiens, les chats, le monde enchanté, et bien d’autres. N’hésitez pas à vous rendre sur le site en ligne pour découvrir tout cela.