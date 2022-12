Avec mon petit doigt – En attendant Noël…

En attendant Noël… est un nouveau titre de la collection Avec mon petit doigt, des éditions Glénat. Un livre carré, cartonné et animé, pour développer l’imagination des jeunes lecteurs. Un ouvrage qui propose de découvrir les préparatifs des fêtes, à travers des scènes amusantes.

La neige tombe à gros flocon, dans la forêt enchantée. Derrière les troncs d’arbre, des personnages s’amusent. Les jeunes enfants sont interpellés, ils sont invités à aider le Père Noël à retrouver ses précieux lutins ! Avec le doigt, en actionnant une animation, les enfants vont participer cette amusante partie de cache-cache. Il faut retrouver les petits coquins ! Ensuite, c’est dans l’atelier des jouets que l’on retrouve les lutins. Un lieu plein de frénésie, où l’on fabrique, compte, assemble et peint. Puis, on emballe de papier coloré à pois et d’un ruban noué avec soin. Les enfants sont invités à participer…

A chaque double pages, les jeunes lecteurs vont retrouver, une page avec le texte et de l’autre, une belle illustration, avec l’animation. Le récit interpelle, il est bien rythmé, avec une présentation de la scène et des questions. Le vocabulaire est simple, adapté et permettant de découvrir de nouveaux mots. Les illustrations sont structurées, elles se veulent modernes. Elles sont également expressives et colorées. A chaque double page, les enfants découvrent un nouveau thème autour de Noël. En effet, il y a aussi la décoration du sapin, la confection de petits sablés, le silence de la nuit de Noël… Les animations sont amusantes, les enfants adoreront faire glisser des personnages et objets, pour animer les scènes.

En attendant Noël… est un nouveau titre de la collection Avec mon petit doigt, des éditions Glénat jeunesse. Un livre animé, qui propose aux enfants de préparer la fête de Noël, à travers différents thèmes et scènes et de patienter dans l’amusement et la découverte.

