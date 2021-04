Once & Future, le deuxième tome

Once & Future, trilogie des éditions Delcourt, se poursuit avec ce deuxième tome paru en mars 2021. Un comics de Kieron Gillen, Dan Mora et Tamra Bonvillain, qui mêle magie, fantastique, action et humour, sur fond de légendes arthuriennes.

A Camelot, en Outremonde, Arthur explique à ses disciples que l’alignement temporel a pris fin. Il a reçu un message sombre, son ancien rival entamera bientôt sa chasse sur les terres. Aussi, il va lui falloir un preux chevalier pour une nouvelle quête, qui consistera à enterrer le chien de Saxon, plus profondément, avant qu’il ne se réveille… Galaad se met en avant proposant au roi de le choisir pour cette mission. Mais avant de le choisir, Arthur veut que ce chevalier prouve sa bravoure en s’installant dans le siège périlleux. C’est avec force, courage et conviction que Galaad affirme qu’il veut s’asseoir sur le siège périlleux, car seul le meilleur des chevaliers peut s’y installer et y survivre. Après quelques instants, le siège bouge, englobant le corps du chevalier, qui crie de douleur. Arthur repart, espérant que le chevalier survivra…

Les chapitres se poursuivent dans ce nouveau tome, où les héros sont à retrouver. Après leur retour sur Terre, Duncan ne parle plus beaucoup à sa grand-mère, tandis que Rose tente d’aider le jeune homme avec un numéro de voyance. En effet, elle tente de prédire où aura lieu un prochain fait bizarre ! Mais quelque chose de gros semble se profiler, alors qu’il tente de sauvegarder un casque que Galaad voulait voler, ils découvrent qu’un manuscrit a été voler ailleurs… La bande dessinée est toujours aussi bien découpée, tout comme l’intrigue, qui amène petit à petit des réponses aux questions, et tout en laissant une part de mystère. L’univers est effrayant, captivant, entremêlant les légendes et notamment celle d’Arthur. Des combats épiques sont à découvrir, car un fils et sa mère vont en avoir après Bridgette, qui ne se laisse décidément pas faire, pour notre plus grand plaisir. Le dessin est vif, fluide, moderne et expressif, offrant un bel univers, bien découpé et détaillé.

Once & Future se poursuit avec ce deuxième tome, des éditions Delcourt, qui entremêle fantastique, magie, action, combat, intrigue, humour et légendes arthuriennes, à notre époque actuelle, menaçant la famille de Duncan, la seule capable de tout arrêter.