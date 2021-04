Des oiseaux plein la tête est un bel album Kaléidoscope, paru en mars 2021, qui aborde en douceur les thèmes de la différence et de la tolérance. Un livre d’Alexandra Garibal et Sibylle Delacroix, plein de poésie et de tendresse, présentant une belle amitié naissante.

Nénette est une petite fille avec des oiseaux plein la tête, elle aime en construire en papier coloré. Nénette est particulière, elle aime manger du jambon dans son yaourt aux fruits. Elle peut rester des heures à contempler une toile d’araignée sans araignée. La petite fille se balance d’avant en arrière, d’arrière en avant, en agitant les doigts comme des papillons. A l’école, ses camarades se moquent d’elle. Ils lui demandent si elle a un cerveau sous ses couettes, de la choucroute ou des cacahuètes. Nénette n’écoute pas et ne répond pas, elle incline simplement la tête et chuchote. Dans la classe de Nénette, il y a No un petit garçon qui, un jour, a fait voler un avion en papier pendant la leçon…

Le récit est très tendre, présentant Nénette, dans un premier temps, cette petite fille un peu différente, dans on monde, pleine de surprise et de rêve. Un jour No, va se retrouver à côté d’elle en classe. Débute alors une histoire d’amitié, de partage et d’écoute. L’histoire est poétique abordant l’autisme et l’exclusion en milieu scolaire, avec sensibilité, à travers cette rencontre entre No et Nénette. Une amitié sensible et belle entre les deux héros qui présente aux jeunes lecteurs la tolérance et l’acceptation de l’autre, même s’il semble différent. Le texte est simple, doux, avec des mots appropriés aux les enfants, qui pourront s’immerger facilement dans cette belle histoire. Le dessin est tout aussi subtil et sensible, avec un trait dynamique, fluide, des personnages expressifs et une jolie mise en couleur.

Des oiseaux plein la tête est un bel album des éditions Kaléidoscope, qui présente Nénette, une petite fille pas comme les autres, moquée par ses camarades, mais qui va trouver en No, un petit garçon, un ami respectueux, qui va partager sa façon de voir…