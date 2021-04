Mutyne – Produits ménagers écologiques et efficaces

Mutyne est une jeune start-up lilloise qui présente, six mois après son lancement, un nouveau produit, un spray désinfectant 4 en 1 certifié Ecocert, CrueltyFree & Vegan et fabriqué en France. Un spray qui vient compléter une gamme de plus en plus séduisante, proposant ainsi des produits ménagers pour toute la maison.

Mutyne est une jeune start-up française, basée à Lilles, qui propose depuis plus de six mois des produits d’entretien ménager efficaces et surtout écologiques. Les cofondateurs experts de la détergence et chimistes, ont l’ambition de mettre à disposition des consommateurs des produits certifiés Ecocert et français, pour préserver nos impacts environnementaux.

Ainsi, une jolie gamme est déjà à découvrir, entre le soin du linge, l’entretien de la vaisselle et le ménage dans la maison. Il y a donc de la lessive, du liquide vaisselle et des tablettes pour la vaisselle, et des sprays anti-calcaire, dégraissant, désinfectant et à vitres. France Net Infos a pu découvrir certains de ces produits…

La lessive concentre universelle fleur de lotus possède une formule exclusive, au parfum naturel de fleur de lotus, qui reste efficace dès 20°C. La formule est pour tous les textiles, avec un dosage à respecter selon les salissures. La lessive détache et nettoie efficacement, tout en respectant les fibres. Le parfum est très discret, presque neutre et plaisant.

Le liquide vaisselle zeste de mandarine offre un parfum frais et acidulé très agréable. Sa formule exclusive et concentrée dégraisse et désincruste même avec de l’eau froide. Le liquide vaisselle enlève donc facilement les salissures, permettant de nettoyer efficacement la vaisselle, en la laissant saine et propre, avec une recette où 97,9% du total des ingrédients est d’origine naturelle, pour un flacon 100% recyclable.

Enfin, le nouveau produit, le spray désinfectant 4 en 1, permet de combiner quatre actions en un seul produit. La formule possédant 99% d’ingrédients d’origine végétale et minérale, permet de désinfecter, de nettoyer, de dégraisser et de détartrer tous les types de surfaces lavables, y compris celles en contact avec les denrées alimentaires. Un produit efficace et sain, pour tout nettoyer dans la maison, de la salle de bain, à la cuisine, en passant par les toilettes et la salle à manger. La solution combine une fonction virucide, bactéricide, levuricide et permet donc, en un seul geste, de tout désinfecter et nettoyer. Le produit possède un parfum très léger et frais de menthe, ce qui est agréable. Le spray désinfectant est efficace contre la Covid-19, pour nettoyer toutes les surfaces et dans un flacon pratique et 100% recyclable.

Mutyne, jeune marque française de produits ménagers écologiques, présente en 6 mois après ses débuts, un nouveau produit, un spray désinfectant multisurfaces 4 en 1, au parfum frais et subtil de menthe, pour désinfecte, même la Covid-19, nettoyer, dégraisser et détartrer. Un produit écologique et efficace, à essayer et à adopter, pour faire un geste, également, pour la planète.

La jeuen marque française de produits ménagers écologiques est à retrouver par ici…