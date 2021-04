Les p’tits Moutik – La nouvelle collection Beluga

Les p’tits Moutik est une nouvelle série de livres pour rêver et pour apprendre, de la collection Beluga, des éditions Coop Breizh. Pourquoi l’herbe est verte ? et Pourquoi il y a des vagues sur la mer ? sont les deux premiers titres, parus en mars 2021, pour répondre aux questions des jeunes lecteurs.

Les p’tits Moutik, Maëlle et Malo, sont jumeaux, ils se promènent depuis un moment dans la campagne magique. Ils décident de se reposer dans une jolie clairière et s’allongent sur l’herbe fraîche. Malo se pose une question, il se demande pourquoi l’herbe est verte. Maëlle n’en sait rien. Alors les deux enfants se prennent la main et prononcent la formule magique de grand-mère Morgane…

Aujourd’hui le soleil brille au bord de mer. Parfois l’astre joue à cache-cache avec les nuages, qui sont poussés par un vent léger. Les p’tits Moutik sont assis sur le sable de la plage. Ils regardent devant eux et laissent leur esprit vagabonder. Maëlle se pose alors une question et regarde son frère, lui demandant pourquoi il y a des vagues dur la mer. Les deux enfants se prennent la main, puis prononcent la formule magique de grand-mère Morgane.

Deux nouveaux héros sont à découvrir dans ces livres adaptés pour les jeunes lecteurs de 3 à 6 ans, même plus pour les plus curieux et rêveurs ! Maëlle et Malo sont des frères et sœurs, jumeaux et curieux, qui se posent des questions autour de la nature qui les entoure. Ainsi, grâce à la magie les deux enfants vont trouver réponse à leurs questions, à travers des aventures incroyables, douces et merveilleuses. Un bel univers à découvrir découpé en deux parties, une première avec une histoire, pour faire rêver les enfants et une deuxième pour apprendre, un petit documentaire intéressant pour répondre aux questions des enfants. Les illustrations sont douces, rondes et colorées, présentant des personnages expressifs et un joli univers à découvrir.

Les p’tits Moutik est une nouvelle série des éditions Coop Breizh, venant compléter la collection Beluga, avec deux premiers titres qui offrent une belle aventure à lire et une partie documentaire, pour répondre aux questions des enfants, sur le monde qui les entoure.