Melvita – Nectar de miels : La gamme pour peaux sèches et sensibles

Cela fait bien trop longtemps que je ne vous ai pas parlé de ma marque de cœur Melvita. Récemment, j’ai eu le plaisir de découvrir la gamme “Nectar de miels” dédiée aux peaux sensibles. Des soins bio, doux pour le visage et le corps, qui viennent hydrater en profondeur les peaux sèches à très sèches.

Nectar de miels : La gamme qui prend soin des peaux sensibles

Melvita ne cesse de se renouveler autour de gammes ciblées telle que “Nectar de miels” qui vise à apaiser les peaux, même les plus sensibles. Son objectif : proposer une routine de soin capable de réparer les peaux atopiques, grâce à l’ingrédient “star” présent dans chaque produit : le miel de thym bio. Il faut dire que le miel de thym bio est connu pour ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Le miel apporte son lot de douceur à la formulation, le thym quant à lui agit comme un soin purifiant.

Les soins proposés par Melvita

Comme à chaque fois que Melvita compose une nouvelle gamme, elle contient différents produits pour le visage et/ou le corps. “Nectar de miels” se compose donc de :

Baume confort nourrissant visage Fluide visage nourrissant Lait démaquillant confort 3-en-1 Baume corps réconfortant Lait pour le corps Crème mains réconfortante







Mon avis sur la gamme « Nectar de miels » de Melvita

Si comme moi vous faites partie de la team peau de croco, alors bienvenue ! “Nectar de miels” est LA gamme qui va sauver les peaux sèches que ce soit pour le corps ou le visage.

Le lait démaquillant confort 3-en-1

J’aime beaucoup les laits démaquillants proposés par Melvita, les meilleurs du marché à mon sens. Pour commencer, leur texture est simplement parfaite : ni trop fluide, ni trop collante. Cerise sur le gâteau, ils permettent de démaquiller, nettoyer et apaiser notre peau. Le lait démaquillant confort 3-en-1 ne fait pas exception. Il est très doux sur la peau, à peine perceptible lorsqu’on le passe sur notre visage. Il démaquille plutôt bien, même si j’évite d’en mettre dans les yeux. L’odeur est dingue, la texture hyper agréable. Ma peau est plus souple après, je la sens plus hydratée aussi.

Le baume confort nourrissant visage

Le baume confort nourrissant visage est dédié aux peaux sèches à très sèches et je confirme. Sa texture est très épaisse donc elle ne conviendra pas aux peaux mixtes à grasses. Je n’ai pas eu un gros coup de cœur pour cette crème bizarrement. En tout cas en crème de jour. J’aime davantage l’utiliser en crème de nuit, en couche épaisse. Quand je me réveille le matin, ma peau est bien plus repulpée, c’est agréable.

Le baume réconfortant

C’est mon coup de cœur de la gamme : il est parfait ! Il faut dire que j’ai la peau sèche en toute saison, je suis donc obligée de me crémer le corps tous les jours. Le baume est très nourrissant et ne colle pas pour autant. Il sent bon, mais bon… Un bonheur ! Il est riche, hydrate bien jusqu’au soir. Le pot de 175 ml dure facilement 1 mois.

La crème mains réconfortante pour peaux très sèches

Que dire si ce n’est qu’elle est idéale pour les peaux sèches qui ont tendance à tirailler. Il faut quand même la travailler un petit peu pour qu’elle pénètre dans la peau. J’ai vu un net résultat au bout d’une semaine. Bon, il faut bien reconnaître qu’en ce moment nos mains sont dans un piteux état… Alors il ne faut pas oublier d’en prendre soin !

Je dois bien le reconnaître, Melvita fait partie des marques vers lesquelles je me retourne régulièrement notamment lorsque j’ai la peau sèche. J’aime les formulations simples, les gammes étoffées et ciblées, bref je m’y retrouve toujours. Et avec “Nectar de miels”, je suis à nouveau conquise !